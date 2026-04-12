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La Semana Santa es tiempo de oración, viajes, desconexión… Pero un grupo de pacientes y médicos de HM Hospitales ha aprovechado estos días para reforzar su salud física y mental. ¿Cómo? Recorriendo juntas las últimas etapas del Camino de Santiago. Se trata de mujeres que han atravesado un cáncer de mama —muchas aún en tratamiento— que caminan acompañadas por especialistas de la Unidad de Cardio-Oncología de HM CIOCC dentro del ‘Programa Actívate’.

Esta iniciativa, impulsada desde la consulta de Cardio-Oncología y guiada por la cardióloga Dra. Ana Pastor, busca demostrar cómo el ejercicio físico supervisado puede convertirse en un aliado clave durante el proceso oncológico. El programa combina entrenamiento adaptado, seguimiento médico y apoyo emocional para ayudar a los pacientes a mejorar su salud cardiovascular, mantener la masa muscular y tolerar mejor los tratamientos.

Más allá del reto físico, el viaje simboliza también un camino compartido. Durante las etapas, pacientes y profesionales caminan juntas, comparten experiencias y refuerzan vínculos que continúan más allá del hospital, recordando que la recuperación también se construye con movimiento, motivación y apoyo mutuo.

PREGUNTA.- Doctora. ¿Por qué se decide arrancar con este ‘Programa Actívate’ en la Unidad de Cardio-Oncología y qué necesidades de los pacientes oncológicos busca cubrir?

RESPUESTA.- En la Unidad de Cardio-Oncología de HM Hospitales monitorizamos el impacto de los tratamientos oncológicos sobre el corazón, ya que algunos pueden afectar a su función. En la práctica clínica observamos que muchos pacientes pierden masa muscular y capacidad funcional durante el proceso, lo que limita su vida diaria. Sabemos que el ejercicio es una herramienta clave: no solo mejora la condición física, sino que ayuda a tolerar mejor los efectos secundarios del tratamiento.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes no saben cómo ni dónde empezar de forma segura. El programa Actívate surge precisamente para cubrir esta necesidad: ofrecer un acompañamiento estructurado y seguro, de la mano de una profesional especializada en ejercicio oncológico, tanto durante el tratamiento como en la fase de recuperación.

P.- ¿Por qué este recorrido en Semana Santa?

R.- Porque nos permite culminar el recorrido en unos días especialmente significativos en Santiago de Compostela, lo que añade un componente emocional y simbólico a la experiencia. Además, las condiciones climáticas en Semana Santa suelen ser más favorables para la práctica de ejercicio prolongado.

P.- ¿Cuántas personas han participado en la iniciativa? ¿Pacientes, sanitarios, entrenadores?

R.- La entrenadora, una enfermera, una cardióloga y 16 pacientes.

P.- ¿Cuántos días han estado y qué recorrido han hecho?

R.- Hemos recorrido el camino francés desde Sarria hasta Santiago de Compostela en cinco días.

P.- ¿Cómo se ha preparado médicamente este Camino de Santiago para garantizar la seguridad de pacientes que están o han estado en tratamiento oncológico?

R.- Las pacientes del programa Actívate de HM Hospitales mantienen en todo momento el seguimiento habitual con sus oncólogos y, además, cuentan con una valoración cardiológica periódica. Realizamos ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo que nos permiten monitorizar tanto la función cardíaca como su capacidad funcional.

P. -¿Es el camino de Santiago un reto para las pacientes con cáncer de mama? ¿Por qué?

R.-El Camino de Santiago supone un reto importante para las pacientes con cáncer de mama, especialmente si no están preparadas o no cuentan con la supervisión de profesionales del ejercicio físico. Se trata de una actividad exigente, con etapas de unos 22–23 kilómetros diarios y recorridos con desniveles, lo que requiere una buena condición física. Por ello, es fundamental llegar con la musculatura entrenada, mantener una adecuada hidratación y realizar estiramientos tras cada etapa, idealmente de forma guiada.

P.- En definitiva, ¿se puede decir que el ejercicio físico supervisado es un gran acompañamiento durante el proceso oncológico: mejora su salud cardiovascular, mejora su masa muscular, toleran mejor los tratamientos y tiene un impacto emocional positivo?

R.- Sin duda. El ejercicio físico supervisado es un pilar fundamental durante el proceso oncológico. No solo contribuye a proteger la salud cardiovascular y preservar la masa muscular, sino que también ayuda a mejorar la tolerancia a los tratamientos y tiene un impacto muy positivo en el bienestar emocional.

Además, a día de hoy contamos con evidencia científica que demuestra que el ejercicio no solo mejora la calidad de vida, sino que también influye favorablemente en el pronóstico de diferentes tipos de cáncer.

P.- ¿Cambian este tipo de iniciativas la forma en que entendemos la recuperación y el acompañamiento en Oncología? ¿Deberían integrarse más en los programas hospitalarios?

R.- Efectivamente, este tipo de iniciativas están cambiando la forma en que entendemos la recuperación en Oncología. Ya no se trata solo de tratar la enfermedad, sino de acompañar al paciente de forma integral, abordando también su capacidad funcional, su salud cardiovascular y su bienestar emocional. En este contexto, el ejercicio físico supervisado deja de ser una recomendación general para convertirse en una verdadera herramienta terapéutica, una «prescripción» más dentro del tratamiento oncológico. Por ello, debería integrarse de forma estructurada en los programas hospitalarios, con equipos multidisciplinares que garanticen seguridad, personalización y adherencia.