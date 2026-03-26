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El cáncer colorrectal se ha convertido en el segundo responsable del mayor número de muertes por cáncer a nivel mundial (9,3 %), situándose solo por detrás del de pulmón. Además de este impacto en la mortalidad, las cifras de incidencia siguen en aumento. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este tumor será el más diagnosticado en España durante 2026, con una estimación de 44.132 nuevos casos. En concreto, será el segundo más frecuente en hombres, tras el de próstata, y en mujeres, sólo por detrás del de mama.

«Hablar del cáncer es clave para mejorar su prevención. No podemos permitir que el miedo nos impida pronunciar su nombre. Tratarlo con naturalidad y sin mitos, difundir las posibilidades de diagnóstico precoz y animar a todas las personas a escucharse con atención es lo que nos permite avanzar y acceder a las soluciones que hoy existen», comenta Susana Silva, superviviente de cáncer colorrectal.

Aunque la edad continúa siendo el principal factor de riesgo, con una mayor prevalencia a partir de los 50 años, existen otros factores modificables como el consumo de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo y una dieta pobre en frutas y verduras. «La prevención del cáncer colorrectal tiene dos pilares fundamentales y que dependen de nosotros: llevar un estilo de vida saludable, con dieta mediterránea y ejercicio moderado, y el diagnóstico precoz, por lo que es fundamental participar en programas de cribado de este tipo de tumor», explica la doctora María Carmen Riesco, oncóloga médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Gracias a estos programas y a la creciente concienciación, los especialistas esperan observar un incremento en la supervivencia de los pacientes en los próximos años. Así lo confirma la doctora Riesco: «Cuando el cáncer colorrectal se diagnostica en estadios tempranos conseguimos supervivencias superiores al 90 %. En fases iniciales puede ser necesario solo un tratamiento quirúrgico, mientras que en estadios más avanzados necesitaremos tratamientos complementarios como la quimioterapia».

#EscuchaATuColon

Precisamente para fomentar la prevención, Merck, compañía de ciencia y tecnología, impulsa la campaña #EscuchaATuColon, que cuenta con el aval de la Fundación Sandra Ibarra y que ha llevado a las calles de Madrid a un equipo de walkers para informar y concienciar a la población sobre la sintomatología asociada a este tipo de cáncer: presencia de sangre en las heces, cambios en el ritmo intestinal, pérdida de peso inexplicable, fatiga o cansancio y malestar abdominal persistente.

Además, durante el recorrido, los walkers han animado a los viandantes a realizar el test de síntomas online que Merck tiene disponible en su web. Esta herramienta permite evaluar los síntomas más comunes del cáncer colorrectal y, en función de las respuestas, sugiere los pasos a seguir, remitiendo al médico de atención primaria o al especialista si fuera necesario, sin pretender proporcionar un diagnóstico.

En línea con este compromiso, Macarena López, directora de la Unidad de Oncología de Merck en España, destaca el propósito de la iniciativa: «En Merck entendemos que nuestra responsabilidad va más allá del desarrollo de tratamientos; tenemos el deber de impulsar la educación sanitaria. Con #EscuchaATuColon queremos poner en manos de los ciudadanos herramientas útiles, como nuestro test de síntomas online, que actúa como un triaje preliminar. Queremos que la población pierda el miedo a consultar y entienda que la información siempre es la mejor prevención».