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Incluso en las cantidades que muchos consideran moderadas, beber alcohol incrementa el riesgo de muerte, discapacidad y enfermedades crónicas como cardiopatías y cáncer, según un nuevo trabajo de investigación publicado en la revista científica Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

En palabras de Katherine M. Keyes, profesora de epidemiología en la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) y parte del equipo investigador, «este estudio proporciona la estimación más amplia hasta la fecha sobre el riesgo de consumir alcohol a lo largo de la vida en términos de mortalidad y morbilidad, mostrando que incluso en niveles moderados, el riesgo de muerte prematura y discapacidad es mayor».

La experta ha insistido: «No hemos observado efecto protector, ni siquiera a niveles bajos». El trabajo muestra mayor riesgo de mortalidad en una de cada 25 personas que consumen un promedio de 14 unidades a la semana, mientras que el consumo de la mitad, 7 unidades, está asociado con un pequeño incremento del riesgo de la mayoría de las condiciones de salud analizadas.

Kevin Shield, profesor de la Universidad de Toronto (Canadá) y autor principal, aclara: «Incluso los niveles bajos de alcohol entrañan riesgos para la salud, y esos riesgos no hacen más que aumentar cuando el consumo se va acumulando».

Daño a lo largo de la vida

Los investigadores canadienses y norteamericanos se propusieron estimar cómo afecta el alcohol a la salud a lo largo de toda la vida. Para ello, revisaron más de 7.200 artículos científicos sobre la cuestión, y aplicaron los hallazgos más relevantes a una gran base de datos con historias clínicas, usando un modelo estadístico para el cálculo del riesgo.

Sus conclusiones son bastante más tajantes que las recomendaciones, bastante extendidas, que invitan a «moderar el consumo de alcohol», sin ofrecer cantidades concretas como umbral de seguridad. En el pasado, era frecuente ver guías para pacientes recomendando límites diarios de consumo para hombres y mujeres. Ahora es más común encontrar mensajes del tipo «cuanto menos, mejor», pero sin más detalle.

Dos bebidas al día, que se pueden considerar un patrón de consumo moderado desde el punto de vista social, están asociadas con una elevación «sustancial» del riesgo de muerte prematura, advierten los investigadores.

Además del riesgo de mortalidad, el equipo analizó cómo los patrones de consumo de alcohol influyen en enfermedades como cáncer oral, de esófago y mama, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y lesiones en general.

Este trabajo viene a contradecir la idea, bastante extendida, de que el alcohol puede tener un efecto protector para la salud. Esto no se ha podido observar a ningún nivel de consumo. Los autores aclaran que, consumiendo poco, parece haber menor riesgo de enfermedad isquémica e ictus (infarto cerebral), pero cuando se observan todos los resultados en salud, incluyendo el cáncer y otras enfermedades crónicas, esos beneficios se disipan por el mayor riesgo de las demás condiciones. Esto sucede incluso con una única bebida al día.

El modelo estadístico empleado para el cálculo del riesgo se basó en «los mejores datos disponibles», explican los autores en su artículo. No obstante, también matizan que uno no debería pensar automáticamente que el riesgo que ellos han estimado es el que tendrá una persona cualquiera, ya que eso depende de otros factores tales como la herencia genética, el estilo de vida y otras circunstancias que pueden ser muy diferentes de un individuo a otro.

Aclaran que «comprender la relación entre el alcohol y la salud, y cuánto contribuye exactamente el consumo de estas bebidas al estado de salud, es algo que aún se tiene que estudiar más a fondo».