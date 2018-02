San Valentín es el día del amor. Sin embargo, con los años, las parejas han adquirido esta festividad como propia dejando de lado a aquellas personas que disfrutan con orgullo de su soltería. Estas también tienen derecho a celebrar San Valentín por todo lo alto, centrando su atención en las muchas facetas con las que el amor irrumpe en nuestra vida. A continuación, os proponemos algunos planes para organizar una velada muy especial estando solo.

Celebra el amor en sus múltiples formas

Como ya hemos visto con anterioridad, en San Valentín no solo podemos celebrar el amor más pasional, sino también aquel que sentimos por nuestros amigos y familiares. Así, en honor a este sentimiento, dedica el día de los enamorados a visitar a todas aquellas personas con las que sientes una conexión intensa y fraternal.

Un día de caprichos

Al igual que las parejas se hacen regalos entre si, tu también puedes colmarte de los más bonitos detalles. Decora tu habitación con un hermoso ramo de flores, elige la caja de bombones más grande del supermercado o date ese capricho que no puedes permitirte todos los días.

La cita más íntima de todas

Siguiendo la estela del plan anterior, organiza una velada dedicada exclusivamente para ti. Comienza con un baño relajante rodead@ de velas y burbujas, después cocina o pide a domicilio tu comida preferida y disfruta de esos pasatiempos que siempre consiguen evadirte del mundo. Todo lo que te gusta estará presente en San Valentín.

¡A la aventura!

En cambio, si prefieres no saber nada del tema, puedes optar por hacer una pequeña escapada lejos de todo aquello que te recuerda a San Valentín. Organiza, por ejemplo, un viaje a la playa o a la montaña. Esta particular aventura también puede transformarse en un plan que siempre hayas querido hacer pero nunca te has atrevido. Rompe el círculo y convierte San Valentín en un día de emociones fuertes.

En busca de tu media naranja

Cambiando drásticamente de objetivo, San Valentín también puede ser la ocasión ideal para encontrar pareja, por algo lo llaman el día de los enamorados. Cualquier lugar es apto para conocer a tu media naranja, solo tienes que mostrarte receptivo a cualquier señal.