Solomillo al whisky en Thermomix: receta fácil, jugosa y lista en pocos minutos

Hay recetas que consiguen quedarse durante años en los recetarios familiares por una razón muy sencilla: funcionan. El solomillo al whisky es una de ellas. La mezcla de una carne especialmente tierna con una salsa intensa, ligeramente aromática y muy fácil de preparar da como resultado un plato que siempre queda bien, incluso cuando no se tiene demasiada experiencia en la cocina.

La Thermomix facilita todavía más el trabajo. Mientras el robot se encarga de la salsa, solo hay que prestar atención al punto del solomillo, que es donde realmente se marca la diferencia entre una carne jugosa y otra demasiado hecha. En poco más de veinte minutos puedes tener la comida lista sin complicarte demasiado. No te pierdas este solomillo de cerdo al horno, una receta clásica que nunca suele fallar.

Ingredientes

Un solomillo de cerdo de unos 600 gramos

Una cebolla mediana

Dos dientes de ajo

40 mililitros de aceite de oliva virgen extra

80 mililitros de whisky

200 mililitros de caldo de carne

Una cucharadita de maicena,

Sal, pimienta negra y un poco de perejil fresco para dar el toque final

Antes de empezar conviene sacar la carne del frigorífico durante unos minutos. Parece un detalle menor, pero ayuda a que se cocine de forma uniforme y conserve mejor sus jugos.

Cómo hacer solomillo al whisky paso a paso

Empieza limpiando el solomillo si tiene alguna membrana visible y córtalo en medallones de un grosor parecido. Salpimienta todas las piezas y déjalas reposar mientras preparas la base de la salsa. Pon la cebolla, los ajos y el aceite en el vaso de la Thermomix. Tritura unos segundos y sofríe durante ocho minutos a 120 ºC en velocidad cuchara. El objetivo no es dorar demasiado las verduras, sino conseguir que queden muy blandas y desarrollen todo su sabor. Cuando el sofrito esté listo, incorpora el whisky y cocina unos minutos sin el cubilete. Ese paso permite que el alcohol se evapore y solo permanezcan los matices que hacen tan característica esta salsa. Añade después el caldo de carne y la maicena previamente disuelta en un poco de agua fría. Cocina unos minutos más hasta que la salsa adquiera una textura ligeramente cremosa. Mientras tanto, calienta una sartén a fuego fuerte y marca el solomillo durante uno o dos minutos por cada lado. No hace falta cocinarlo por completo. De hecho, cuanto menos tiempo pase al fuego, más fácil será que conserve una textura tierna cuando lo sirvas con la salsa. Solo queda colocar los medallones en la fuente, naparlos con la salsa caliente y terminar con un poco de perejil picado. El resultado es una carne muy jugosa acompañada por una salsa con mucho cuerpo y un aroma realmente apetecible.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error suele ser cocinar demasiado el solomillo. Es una pieza magra que pierde jugosidad con rapidez si se prolonga el tiempo de cocción. Un sellado rápido es suficiente para que conserve todo su sabor.

También merece la pena utilizar un whisky que tenga un perfil suave. No es necesario abrir una botella de alta gama, pero sí elegir uno que resulte agradable, ya que parte de su carácter permanece en la salsa incluso después de evaporarse el alcohol.

Si prefieres una textura completamente fina, basta con triturar la salsa unos segundos más antes de servirla. Queda muy cremosa y acompaña especialmente bien a la carne.

Variantes de la receta

La receta admite pequeños cambios sin perder su esencia. Hay quien incorpora champiñones laminados durante la cocción de la salsa para hacerla más completa y otros prefieren añadir una cucharadita de mostaza antigua, que aporta un punto ligeramente más intenso.

También es posible preparar esta misma salsa con otras carnes. Si te gustan las elaboraciones tradicionales donde la salsa cobra todo el protagonismo, merece la pena probar este solomillo en salsa de la abuela, otra receta muy apreciada por quienes disfrutan de la cocina casera.

Con qué acompañar solomillo al whisky

Pocas combinaciones funcionan tan bien como unas patatas con esta salsa. Pueden ser fritas, asadas o incluso un puré casero bien cremoso, que recoge cada cucharada sin dejar nada en el plato.

Si buscas una comida algo más ligera, unas verduras salteadas o un arroz blanco también encajan perfectamente. Son guarniciones discretas que permiten que el verdadero protagonista siga siendo el solomillo. Otra alternativa interesante para variar el menú es preparar un solomillo de pavo al horno, una opción más ligera que también ofrece muy buenos resultados.

Cómo conservar solomillo al whisky

Este plato aguanta bien un par de días en la nevera siempre que se conserve en un recipiente hermético. Incluso hay quien opina que la salsa gana sabor después de reposar unas horas.

Información nutricional

El solomillo de cerdo destaca por su elevado contenido en proteínas y por aportar menos grasa que otros cortes del mismo animal. La salsa incrementa ligeramente el aporte calórico, aunque el alcohol prácticamente desaparece durante la cocción.