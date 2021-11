Javier Cárdenas cuenta en Levántate OK que él mantuvo contacto con Pepe Navarro durante su etapa en Crónicas Marcianas. «Había cosas que me contaba, porque me utilizaba como altavoz para soltar la información que le convenía, y algunas me las creía y otras, como por ejemplo que él no era el padre del hijo de Ivonne Reyes, no».

«Lo que sí que vi es un hombre muy preparado y muy forjado en esta profesión. Si él va a Sálvame, estoy seguro que es porque lo ha pactado. Y (Paloma) García Pelayo se saltó al parecer ese acuerdo. De ahí que Jorge Javier (Vázquez) le haya dicho: ‘Me estás traicionando’». Cárdenas concluye con esta tajante afirmación: «Si ahora Pepe Navarro quiere hacerse la prueba es porque sabe que será negativa».