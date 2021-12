Javier Cárdenas se ha mostrado enormemente indignado en Levántate OK con el Gobierno tras desvelar ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz que ella alertó de los peligros de la pandemia de Covid en febrero de 2019, antes de la tristemente famosa manifestación del 8M.

«Estos sinvergüenzas no alertaron. No olvidaremos. Yo no entiendo, la verdad, cómo no han abierto todos los medios de comunicación diciendo ‘¡Asesinos!’. Conocíais la gravedad, sabíais la que se venía encina y no protegisteis a la ciudadanía», se ha lamentado Javier Cárdenas en Levántate OK.