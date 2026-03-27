Hoy, 27 de marzo de 2026, los cielos en toda la provincia de Bilbao se mostrarán mayormente nublados, con algunas probabilidades de lluvias débiles en las zonas montañosas, especialmente en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, donde incluso podría caer nieve a partir de los 900-1000 metros. Las temperaturas se mantendrán estables y los vientos serán flojos o moderados del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias matinales y claros por la tarde

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento del noreste sopla suavemente a 10 km/h, aportando una sensación térmica que podría hacer que los 14 grados se sientan un poco más frescos. La humedad, que alcanzará niveles elevados, hará que el ambiente se sienta algo pesado, invitando a los bilbaínos a llevar un paraguas a su paso.

A medida que avance el día, la lluvia dará paso a claros, aunque aún hay margen para chubascos en la tarde-noche. La temperatura oscilará entre los 9 y los 14 grados y aunque el sol se asomará tímidamente, su luz se verá limitada por la densa capa de nubes. Con la salida del sol a las 07:02 y su despedida a las 19:31, los bilbaínos disfrutarán de unas horas de luz que, aunque nubladas, ofrecerán un respiro entre las gotas de agua.

Nubes grises y viento fuerte en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 90% y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h.

La tarde traerá un ligero respiro, con una probabilidad de lluvia que disminuye al 20%, pero no se espera que el sol brille con fuerza, ya que el cielo permanecerá nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados y la humedad alcanzará niveles altos, lo que puede resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

Guecho: cielo cubierto y ambiente fresco

Esta jornada en Guecho comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, que alcanzará el 85% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados y la sensación térmica podría sentirse más fresca, especialmente al amanecer. A medida que avance el día, el viento del norte soplará a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h, lo que sumará un toque de frescura al ambiente ya de por sí húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 80%.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, quedando en un 10% y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche. Con la puesta del sol a las 19:32, Guecho disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Santurce: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá templada. Aprovechar el tiempo para salir a caminar o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de disfrutar de la jornada.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana, donde las temperaturas rondarán los 8 grados. A medida que avance el día, la lluvia dará una tregua, pero el ambiente seguirá fresco, con máximas que apenas alcanzarán los 14 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica se mantendrá baja. A pesar de la inestabilidad, se espera que la tarde ofrezca un respiro, permitiendo disfrutar de un paseo bajo las nubes.