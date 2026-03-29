Hoy, 29 de marzo de 2026, los cielos en toda la provincia se mostrarán mayormente nublados, aunque se esperan grandes claros en las horas centrales del día. Las precipitaciones débiles serán generalizadas, disminuyendo por la tarde, mientras que los vientos del norte traerán rachas fuertes en el sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes grises y lluvias intermitentes durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas. Con una temperatura que apenas alcanza los 7 grados, la sensación térmica se siente aún más fría, como un recordatorio de que el invierno aún no se ha marchado. El viento soplará de manera constante, aunque sin llegar a ser fuerte, a unos 20 km/h, lo que sumará un toque fresco al ambiente, que se sentirá algo pesado debido a la alta humedad.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una probabilidad de chubascos que se reduce, aunque aún hay margen para alguna sorpresa. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados, ofreciendo un respiro en medio de la jornada. A medida que el sol se despida a las 20:34, la noche se presentará con un cielo más despejado, aunque la brisa seguirá recordándonos que el abrigo no debe guardarse aún.

Nubes grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la lluvia se hace presente desde el amanecer, con una probabilidad del 100%. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, mientras las temperaturas se mantendrán entre los 8 y 14 grados.

La tarde traerá un ligero respiro, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 30%. Sin embargo, el cielo se despejará poco a poco, dejando atrás la densa nubosidad matutina. Con una sensación térmica que podría descender hasta los 4 grados, es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: cielo cubierto y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilan entre los 9°C de la madrugada y los 12°C por la mañana, pero la sensación térmica puede descender hasta los 5°C, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco. A medida que avanza la jornada, el viento del norte soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye al 25% y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13°C, aunque la sensación térmica se sentirá más cálida, llegando a los 13°C. La humedad relativa variará entre el 50% y el 70%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la salida del sol a las 07:59 y su puesta a las 20:34, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, aunque el tiempo fresco y variable nos acompañará durante toda la jornada.

Santurce: cielo nuboso y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nuboso durante la mañana y una ligera disminución de nubes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados y aunque hay una probabilidad de lluvia, esta será leve y no afectará significativamente la jornada. El viento soplará de manera suave, aportando una sensación fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de luz será un buen plan, ya que el ambiente se mantendrá agradable y propicio para salir a explorar.

Cielos grises y probabilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente hasta el mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar un paraguas a mano. Por la tarde, el tiempo no mejora mucho, con cielos igualmente grises y temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados. Se recomienda vestirse en capas y no olvidar un abrigo ligero, ya que la sensación térmica puede bajar aún más.