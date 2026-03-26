Cielos nubosos y probables precipitaciones débiles marcan el día en toda la provincia, especialmente en el interior y por la mañana, mientras que el sur de Álava se librará de la lluvia. Las temperaturas máximas descenderán, aunque el litoral sentirá el descenso de forma más suave. Vientos flojos y moderados del norte completan el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvias y claros

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que anticipa la llegada de la lluvia. Con una probabilidad de precipitaciones que no deja lugar a dudas, es mejor llevar paraguas a la calle. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados, mientras el viento sopla de manera suave, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado con la humedad en aumento y aunque la lluvia persistirá, habrá momentos en que el cielo se abrirá, regalando breves respiros. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que hará que la jornada se sienta más cálida de lo que realmente es. Con el sol asomando tímidamente antes de su despedida a las 19:30, los bilbaínos podrán disfrutar de unas horas de luz, aunque siempre con la mirada atenta al cielo.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% por la mañana y al 85% por la tarde-noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados. El viento, que soplará a 15 km/h con ráfagas de hasta 5 km/h, puede hacer que la sensación térmica baje hasta los 7 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y prepararse para un tiempo cambiante.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y los 13°C de máxima, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 8°C, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco. A medida que avance la mañana, el viento del norte soplará a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 80% y el cielo seguirá cubierto. La humedad relativa alcanzará un 75%, lo que generará un ambiente algo pesado. A pesar de la lluvia, el día contará con aproximadamente 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:05 hasta su puesta a las 19:31. Así que, aunque el tiempo no sea el más favorable, hay que aprovechar los momentos entre las lluvias.

Santurce: cielo nublado con lluvias suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados. A lo largo del día, se espera la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, acompañadas de un viento suave que podría alcanzar ráfagas moderadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando el ambiente fresco y la oportunidad de compartir momentos al aire libre. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, brindando un espacio perfecto para relajarse y disfrutar de la jornada.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados. La mañana será especialmente lluviosa, con una probabilidad de lluvia del 100%, lo que hará que el ambiente se sienta húmedo y fresco.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente en la tarde-noche, donde la probabilidad se mantiene alta. Se recomienda llevar paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el viento soplará de manera constante, añadiendo un toque de frescura a la jornada.