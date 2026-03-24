Hoy, 24 de marzo de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta poco nuboso, aunque con intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un ascenso generalizado. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante y temperaturas agradables

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un espectáculo de nubes que se entrelazan con la luz del sol, que asoma tímidamente a las 07:08. Con temperaturas que rondan los 4 grados, la sensación térmica puede ser un poco más fresca, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avanza la jornada, el viento soplará suavemente desde el este, con una velocidad de 5 km/h, creando un ambiente agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 21 grados, brindando un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 19:28. El cielo se despejará, permitiendo que la luz del día se extienda durante varias horas y aunque no se prevén lluvias, hay margen para que alguna nube traviesa pueda dejar caer un par de gotas. Así que, si planeas salir, disfruta de este día que promete ser un regalo de temperaturas agradables y un cielo que, aunque cambiante, nos regala su belleza.

Nubes grises y viento fuerte en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, mientras la temperatura máxima se elevará a 20 grados.

La tarde traerá un contraste notable, con un leve aumento en la sensación térmica, pero la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 90%. Aunque no se esperan lluvias significativas, el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para un día variable.

Guecho: cielo nublado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima se sitúa en 5°C y la sensación térmica puede llegar a ser de 4°C, lo que nos da un inicio fresco. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar los 17°C por la tarde, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

El viento soplará del sureste a una velocidad media de 5 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar. Con 12 horas de luz desde la salida del sol a las 07:08 hasta su puesta a las 19:28, se espera que la jornada transcurra sin lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la costa.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre despejado y ligeramente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 18 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Aunque se prevé un viento leve, no se esperan lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el entorno. Las condiciones son perfectas para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un parque, aprovechando el agradable tiempo que nos acompaña.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 3 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con cielos que se mantendrán mayormente soleados. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza, invitando a disfrutar del aire libre.