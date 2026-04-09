Va listo el Barça si Flick tiene que usar el catalán para corregir la defensa adelantada

La estupidez no conoce límites y cuando parece que ha hecho cumbre llega el Parlament de Cataluña para marcar un nuevo récord mundial de idiocia. Eso sí, parece —al menos durante un tiempo— difícil de batir. No es broma: lo que se ha aprobado en la cámara autonómica es que el catalán sea la herramienta de comunicación en los entrenamientos de los clubes de toda la comunidad. Imaginen la escena: Hansi Flick, que se comunica en inglés, necesitando ser traducido al catalán a la hora de dirigirse a Lamine Yamal y al resto de la plantilla, muchos de cuyos miembros se manejan lo justo en la lengua de Ramón Llull o Joanot Martortell. Sería impagable la escena de contemplar al entrenador alemán, traducido al catalán, instruyendo a los suyos de cómo mejorar la defensa adelantada, que de un tiempo a esta parte parece que falla más que una escopeta de feria.

Fue el pasado 24 de marzo cuando la Cámara aprobó una propuesta de Junts que «exige que la política deportiva de la Generalitat integre la dimensión lingüística como eje estratégico, de manera que se garantice la presencia del catalán en competiciones, acontecimientos, canales de comunicación y programas de apoyo en clubes y federaciones». La iniciativa está inspirada en el Plan Lingüístico Deportivo impulsado por Òmnium Cultural y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya como herramienta de referencia para la «normalización lingüística en federaciones y clubes deportivos». La ridiculez es de tal calibre que está por ver si se crea un cuerpo de inspectores para obligar a que en los entrenamientos del Barça nadie se exprese en otra lengua que no sea el catalán. Aunque bien mirado, y dado que ya hemos incidido en los problemas que tiene el Barça a la hora de aplicar la defensa adelantada, no es descartable que, en caso de que los entrenamientos sean efectivamente en catalán, los próximos partidos del equipo de Flick sean un auténtico espectáculo.