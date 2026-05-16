Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 9 al 15 de mayo

SUBE: Alejandro Luzón

Fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde 2017, hijo del teniente fiscal del Tribunal Supremo, ya fallecido, quien, el 6 de julio de 1998, como fiscal del caso Marey, pidió 23 años de cárcel para el ex ministro José Barrionuevo y el ex director general de Seguridad, Rafael Vera. Veintiocho años después, su hijo ha solicitado 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 para Koldo García y 7 para el empresario Víctor Aldama. Luzón ya protagonizó otro juicio mediático como el de los fondos reservados contra Roldán.

SUBE: Carlos Herrera

Director del programa Herrera en la Cope ha sido galardonado en la tercera edición del Premio José Javier Uranga, creado por la Fundación Diario de Navarra, quien sufrió un atentado de ETA en agosto de 1980, porque el compañero encarna, con enorme fidelidad, los valores que desea resaltar este premio. En anteriores ediciones los recibieron los periodistas José Antonio Zarzalejos y Julián Quirós. La entrega tendrá lugar en Pamplona y se le entregará una escultura de Patricia Miranda que simboliza «la libertad y la superación de la adversidad».

SUBE: Carla Marunda

De 25 años, de Xátiva (Valencia). Una simple intervención quirúrgica, en marzo de 2024, para extirparle un pequeño quiste benigno en la ingle, acabó siendo un cuerpo roto al borde de la muerte pero sobrevivió tras la amputación de brazos y piernas. Dos años después de esta dramática pesadilla –»No soy persona, sino cuerpo roto»– vuelve a montar a su caballo, Balero, y abre un despacho de abogados, dos másteres y un libro, El día que volví a abrir los ojos (Ediciones Kailas). Su rabia es que la dirección general de Tráfico le haya dicho que «no puede ponerse al volante de su coche». «Pero al final no me conocen, yo puedo». Seguro que lo conseguirá.

SUBE: Alfredo Maroto

Hasta ahora prior administrador del Valle de los Caídos, ha sido elegido abad de la comunidad. Se cubre así la vacante que quedó por renuncia del padre Anselmo en septiembre de 2014, a los 82 años y por motivos de salud. El nuevo abad actúa como superior mayor y sólo rinde cuentas ante al Papa. Representará a la Comunidad en las negociaciones con el Gobierno. Como se sabe, el Valle de los Caídos ha sido rebautizado como Valle de Cuelgamuros por la Ley de Memoria Democrática.