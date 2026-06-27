Después de que OKDIARIO desvelara en exclusiva –luego otros trataron de apuntarse el tanto obviando groseramente la autoría de nuestra información– que Red.es, empresa pública controlada por el Gobierno, amañó dos contratos millonarios en beneficio de la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, que expresamente se dirigió al organismo para recomendar su contratación, parece evidente que el delito de tráfico de influencia se afianza de forma extraordinaria. Y es que el informe de la UCO es tumbativo: los evaluadores de Red.es admiten en un copioso cruce de correos que la orden era que el recomendado de la mujer del presidente se adjudicara los contratos, «sí o sí», llegando a manipular la nota de otras empresas para beneficiar a Barrabés.

Es mucho más que un delito de tráfico de influencias, porque hay prevaricación y hasta falsedad documental, en tanto se pone de manifiesto que la solución para que ganara el amigo de Begoña fue bajar las puntuaciones de sus rivales. O sea, que quien verdaderamente se tomó al pie de la letra eso del «!Yo, con Begoña!», la nueva proclama del PSOE, fue Red.es. Pero no seamos cándidos: si el organismo amañó los contratos y la recomendación de Begoña Gómez surtió efecto, es porque Begoña Gómez era para Red.es Pedro Sánchez.

OKDIARIO publica hoy una nueva relación de correos entre los trabajadores del organismo público: «¡Vaya manipulación!», «¿No se puede alegar objeción de conciencia, jajajaja?, «Subimos, bajamos (las notas) no sé para qué, estoy hasta el moño», «No, no va en mi sueldo esto», que completan la ofrecida ayer y en la que ha quedado fehacientemente demostrado que la consigna que recibieron los evaluadores fue que ganara Juan Carlos Barrabés, el socio de la mujer del presidente del Gobierno. O sea, Barrabés, que no sólo se adjudicó esos dos contratos millonarios, sino varios más en poco tiempo. Está claro. Red.es: «Yo, con Begoña»