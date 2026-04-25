Pegasus: ¿Por qué Netanyahu no aprieta el botón anti Sanchez?

Por Marruecos. Tan sencillo como eso. Marruecos es un aliado de primer orden de Israel y su primer ministro ha mandado a paseo a algunos de sus asesores del Mossad que le llevan pidiendo hace tiempo que deje ver la luz determinados asuntos de Pedro Sánchez que figuran en las grabaciones del sistema Pegasus.

Veamos. Que el gobierno de Benjamin Netanyahu conoce la información confidencial que ese sistema, patente israelí, tuvo al acceder al móvil personal del presidente español, es algo que no se oculta a nadie. Los investigadores de los distintos servicios de inteligencia e información europeos hace tiempo que conocen algunos aspectos de las cosas inconfesables realizadas por el primer ministro español en los muchos años que lleva al frente del poder ejecutivo en nuestro país. Dicha información pasaría también por aquella entrega oscura y traidora de la antigua colonia del Sáhara Occidental a Rabat, incumpliendo notables resoluciones de Naciones Unidas. Aquella vergonzosa entrega, realizada con nocturnidad, alevosía y oscuridad, jamás fue argumentada por Sánchez.

Es un asunto que siempre ha quemado las pestañas de Pedro Sánchez, en primer lugar, y en segundo, a sus más próximos colaboradores. Pero algún día tendrá que conocerse.

El tema es serio. Incluso un enemigo mortal del mandatario español como Netanyahu prefiere mantener la boca cerrada para no perjudicar a ese socio vital para los intereses judíos en el Magreb que es Marruecos. Los españoles, que padecemos a Pedro Sánchez y sabemos de su modelo a la hora de hacer política sobre la base de los hechos consumados, nos merecemos un mejor trato por aquella parte israelí.

Pese a todo lo anteriormente descrito, el columnista cree que no pasarán muchos meses antes de conocer lo más jugoso de aquella intervención tecnológica en el corazón de Sánchez por parte de Pegasus. Y también está convencido de que, por una vez, al socaire de un artilugio tecnológico de altos vuelos, el pueblo español podría tener algo que agradecer a ese país, tan apasionante como inquietante en sí mismo, que se ha articulado y cobijado bajo el nombre de Estado de Israel.

¡Vamos!

PD. RTVE-EFE. La corrupción generalizada que parece extenderse por todo el sanchismo no es ajena a los dos principales medios de comunicación públicos, la agencia EFE y RTVE. En ambas empresas en ruina manda la izquierdona llena de rabia y furor.

EFE ha vuelto a ser noticia, no por dar alguna noticia exclusiva o en primicia, no. Si no, porque su orondo presidente ha repartido 700.000 euros de bonus cuando la empresa pública dejará un agujero a final de año de alrededor de 20 millones de euros. Lo nunca visto en los 80 años de vida de la agencia fundada en los primeros días del franquismo.

RTVE ha vuelto a ser noticia por dos cosas. Por haber sido condenada por la Justicia al lanzar bulos contra el Gobierno de Madrid; precisamente, en el programa de La Cometa (Gerardo Iracheta, el del Opus, Rosa Díaz y López, el legionario de Cristo), que es uno en los que abreva generosamente la empresa del navarro. No deja de resultar irónico que La Cometa haya sido condenada por bulear contra Ayuso (ello por la mañana en RTVE) y por la noche pone el cazo que llena también generosamente la presidenta madrileña.

¿Cómo se llama a esto? ¿Es tolerable todo esto que cuesta al contribuyente cerca de 1.500 millones de euros cada año?