Más barato que una casa en España: en Grecia están vendiendo una isla paradisíaca a precio de ganga

Sorprende la oferta de una isla paradisíaca en Grecia que se ha puesto a la venta por 247.000 euros, cuando hace apenas tres años su valor de salida era de unos ocho millones de euros. El motivo de esta caída tan drástica en el precio se explica por una combinación de factores: restricciones medioambientales, problemas administrativos y fuertes limitaciones urbanísticas que dificultan cualquier tipo de desarrollo económico en la isla.

La isla de Makri, situada en el mar Jónico, frente a Cefalonia y a apenas 24 kilómetros de Ítaca, ha despertado un gran interés por su ubicación privilegiada en una de las zonas más codiciadas de Grecia. Con casi 100 hectáreas de superficie, más de siete kilómetros de costa virgen y colinas boscosas, lo que la convierte en un entorno natural virgen. Sin embargo, esta isla no está pensada para la especulación inmobiliaria ni para grandes desarrollos turísticos, ya que que no está permitido edificar en ella.

Una isla paradisíaca a la venta en Grecia

Durante la pandemia, cuando aumentó el interés por destinos aislados y autosuficientes, la isla fue presentada como un auténtico tesoro dentro del mercado inmobiliario de lujo. En este contexto, en 2022 se llegó a plantear una primera subasta con un precio de salida de unos ocho millones de euros, basada en la expectativa de que parte del terreno pudiera destinarse a la construcción de una «ciudad de vacaciones».

Sin embargo, una nueva evaluación del terreno reveló que Makri está catalogada como «bosque privado» y, además, integrada en áreas naturales protegidas sujetas a normativa europea. Esto implica que cualquier posibilidad de desarrollo turístico queda muy limitada, lo que ha reducido drásticamente su atractivo para los inversores.

Además, esta isla paradisíaca de Grecia tampoco cuenta con las comodidades habituales en este tipo de propiedades exclusivas. En Makri apenas se encuentran una pequeña casa en ruinas, una cisterna y una capilla. No dispone de suministro eléctrico estable, agua potable ni infraestructuras portuarias desarrolladas.

Asimismo, no se permite la construcción de grandes complejos turísticos y los usos autorizados se restringen principalmente a actividades agrícolas, ganaderas o a edificaciones de bajo impacto ambiental. Todas estas restricciones provocaron un desplome drástico del valor de la isla; apenas unos meses después de la primera tasación millonaria, una nueva subasta redujo el precio hasta los 296.000 euros. Ahora, la próxima puja prevista para noviembre de 2026 rebaja el importe hasta los 247.000 euros.

«De ser un activo de primera categoría promocionado internacionalmente para una inversión turística multimillonaria, terminó en repetidas subastas, con el precio inicial desplomándose», detalla el diario THEMA.

El portal de acceso a la subasta (Makri) explica lo siguiente: «Makri es una pequeña isla privada situada en el mar Jónico, formando parte del archipiélago de las Echinades, frente a la costa occidental de Grecia. Deshabitada y prácticamente intacta, se encuentra a unos 30 kilómetros al este de Cefalonia, cerca de la desembocadura del río Aqueloo, en una de las zonas costeras más sensibles desde el punto de vista ecológico. Con una superficie aproximada de 0,98 km², presenta un relieve accidentado con colinas, zonas boscosas y más de siete kilómetros de costa, además de vistas panorámicas sobre el mar Jónico».

Islas gratis en Suecia

De forma paralela, a principios de 2026, Suecia sorteó cinco islas de forma gratuita a aquellas personas que quisieran vivir la experiencia de residir en un entorno remoto durante, al menos, un año. Con esta iniciativa, Visit Sweden buscaba promover un estilo de vida en contacto con la naturaleza y alejado del turismo convencional en el norte de Europa. Las personas seleccionadas para esta experiencia no tuvieron que pagar ningún tipo de alquiler por el alojamiento, pudiendo disfrutar de una estancia en una de las islas boscosas del país sin pagar un solo euro.

El objetivo de este proyecto era democratizar la naturaleza y demostrar que el verdadero privilegio es el tiempo, el silencio y el aire puro. Los cinco seleccionados recibieron un Certificado de Custodia para convertirse en los «guardianes oficiales» de cinco islas vírgenes repartidas por el archipiélago sueco.

Flisän. Pequeña, íntima y auténtica. Ideal para quienes realmente quieren desconectar del mundo y experimentar lo esencial.

Marsten. Roca, mar, viento y libertad pura. Si se busca una escapada atemporal, ésta podría ser la elección ideal.

Medbådan. Una joya rocosa en el mar Báltico, salvaje y minimalista. Perfecta para quienes sueñan con días entre rocas, brisa salada y atardeceres infinitos.

Storberget. Escénica y panorámica: aquí el paisaje es el verdadero protagonista, con vistas infinitas al horizonte y naturaleza virgen.

Tjuvholmen. Es el lugar perfecto para quienes aman las islas salvajes y llenas de misterio.

Cabe señalar que Suecia es uno de los países con más islas del mundo, con un total aproximado de 267.570 islas, superando a otros archipiélagos como Indonesia o Filipinas. Sin embargo, menos de 1.000 de ellas están habitadas, lo que deja una enorme extensión de territorio donde la naturaleza salvaje sigue siendo la gran protagonista.