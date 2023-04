Nuevo escándalo en torno al Rey Juan Carlos

No sería demasiado extraño pensar que como el comportamiento del Rey Juan Carlos en esta última visita a España ha sido el apropiado, ya que se ha desarrollado dentro de unas reglas elementales de discreción, alguien haya decidido que hay que seguir alimentando la falta de ejemplaridad del anterior jefe del Estado con la aparición de una hija secreta, producto de una relación extramatrimonial. No es la primera vez que presuntos hijos de don Juan Carlos hacen declaraciones en los medios de comunicación en las que reivindican ser descendientes del Rey a título honorífico, al igual que ha sucedido en tiempos anteriores con vástagos de los anteriores monarcas Alfonso XII y Alfonso XIII. Pero en este caso, lo que marca la diferencia es que la que se señala como hija de Juan Carlos de Borbón no es la que reivindica esa paternidad, sino que todos los indicios apuntan a que ella, conocedora de quien era su padre biológico desde que era una adolescente, no tenía ninguna intención por ahora de dar a conocer ese secreto.

No han tardado apenas tiempo los medios especializados en prensa del corazón, dedicada a los personajes relacionados con la aristocracia y la alta sociedad, en identificar a la presunta cuarta descendiente del anterior monarca. A ello ha contribuido que los autores del libro en el que se revela la historia de amor de don Juan Carlos con la madre de su hija dan todos los datos que rodean al personaje, y hace imposible no saber de quién se trata. Lo más importante es que se da el nombre: Alejandra, junto con detalles tan significativos como que su madre, era una aristócrata, muy guapa y elegante, relacionada con la moda de alta costura y con modistos muy relevantes de ese tipo de ropa de diseño. Los que se han dedicado a desvelar el enigma han sacado la conclusión de que todos los indicios apuntan a que esta nueva hija recién descubierta de don Juan Carlos es Alejandra de Rojas, hija de Charo Palacios, condesa de Montarco por su matrimonio con el aristócrata poseedor de ese título nobiliario. Pero será ella la única que pueda, si es que quiere, confirmar la noticia hecha pública hoy y que se ha divulgado por radios, diarios digitales, programas de televisión y redes sociales a una velocidad pasmosa.

En el Palacio de la Zarzuela, como es habitual, no han querido hacer comentario alguno sobre este anuncio dado a conocer a través de un nuevo libro que, al parecer, no sólo desvela la relación paterno filial de don Juan Carlos con Alejandra de Rojas, sino que se emplea a fondo en denunciar nuevas actividades económicas y financieras opacas y poco ejemplares del padre del actual jefe del Estado. En eso están ahora los que no están de acuerdo con que don Juan Carlos haya salido exonerado de cualquier ilegalidad por parte del Tribunal Supremo español y piensan que no hay que dejar que levante cabeza.