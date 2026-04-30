Han pasado 24 horas desde que Víctor de Aldama declarase ante el Tribunal Supremo en el caso Mascarillas y «Pedro Sánchez sigue sin decir esta boca es mía», afirma Eduardo Inda. El empresario «pegó a todo quisqui del Partido Socialista»: declaró que él mismo, «personalmente», entregó «1,8 millones de euros en negro para la financiación irregular del Partido Socialista». Situó además a Pedro Sánchez «como el número uno de una cúpula del Partido Socialista que describió como una auténtica organización mafiosa». Acusó a Koldo García y a Ábalos de pedirle dinero para financiar al partido. Y denunció que Begoña Gómez «le había robado un negocio de 200 y pico millones de euros con un edificio de la SEPI».

No quedó ahí. Aldama añadió que las mascarillas que vendió al Govern balear, presidido entonces por Francina Armengol, «ahora tercera autoridad del Estado», eran «mascarillas que nadie quería» y que Armengol «aceptó quedarse con el dinero de todos los contribuyentes baleares», continúa el director de OKDIARIO.

Ante semejante aluvión de acusaciones, Moncloa lleva un día entero en silencio. Sin respuesta. Sin querella. Y es aquí donde Sánchez queda aplastado por sus propias palabras. Porque en 2016, el propio Pedro Sánchez tuiteó textualmente: «Me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido. En política, como en la vida, quien calla, otorga», como recuerda Inda.

«Pedro Sánchez tenía razón. Y tiene razón», subraya Inda. «Y eso significa que si en 24 horas no ha dicho esta boca es mía, si en 24 horas no ha presentado una sola querella contra Víctor de Aldama, pues está otorgando». Una «vasta, vastísima, escalofriante corrupción» es la que le atribuye Aldama. Y el presidente del Gobierno responde con el mismo silencio que él mismo, hace una década, consideraba prueba de culpabilidad. «Aplícate el cuento, Pedro», concluye.