Que Pedro Sánchez está obsesionado con Eduardo Inda es un hecho que está siendo constatado en esta precampaña. Este sábado, el presidente del Gobierno volvía a sacar a colación al director de OKDIARIO en un mitin, esta vez en Granada. Inda recuerda que, como le dijo «un amigo que jugaba al fútbol de pequeño y que luego llegó a Primera, lo importante en la vida es que hablen de uno, lo de menos es si bien o mal» y, en consecuencia, le traslada a Sánchez «las gracias por haberme citado y por hacerme protagonista nuevamente de un mitin». Subraya Inda que «es un honor que un presidente del Gobierno, aunque sea más malo que la quina, me cite en campaña». «Esto me hace más famoso como periodista y le viene muy bien a OKDIARIO», señala Inda, quien tiene claro que estas alusiones de un presidente como Sánchez le hacen «infinitamente más popular entre los míos, entre la gente de bien, que es la inmensa mayoría». Y le envía un mensaje: «Ya me dirás dónde te envío el talón», al tiempo que aprovecha para «mandarle un beso a través de ti a Bego. Eso sí, no se lo des con cara de asco».