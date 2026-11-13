Cada vez que Aldama nos acuse de mentir saldremos a defendernos

Haría bien Víctor de Aldama, ya que aún le queda un largo horizonte penal por despejar, en obrar con mayor cautela y no atreverse a desmentir a OKDIARIO con la ligereza que lo hizo en una entrevista en televisión. Al final pasa lo que pasa: que viene la UCO y te deja con las posaderas al aire.

Dijo Aldama que no era cierto que le hubiera pagado la casa cordobesa que se compró el chofer de Sánchez, 12.500 euros al mes y 220.000 en un año, y ha tenido que ser la Guardia Civil quien nos dé la razón retratando el embuste del empresario. Aldama puede abrazarse a la estrategia de defensa que tenga por conveniente; faltaría más, pero acusarnos de mentir tiene un riesgo. Y esta vez la jugada le ha salido rana.

El informe de la UCO avala punto por punto la información de este diario y deja a Aldama en situación delicada. No estamos para dar consejos, sino para contar la verdad, pero por una elemental cuestión de prudencia y, dado que se libró de la cárcel en el caso mascarillas por colaborar con la justicia, haría bien Aldama en no perder el rumbo ni el tiempo acusándonos de mentir, porque la mentira tiene las patas mucho más cortas que un informe de la UCO, donde extensamente se acredita que teníamos razón. Así que prudencia y calma antes de atreverte a dejarnos por mentirosos, Aldama, que no estás en la mejor de las posiciones.

Que el empresario pagó la casa del chofer circunstancial de Sánchez no es que lo haya dicho OKDIARIO, sino que lo confirma la Guardia Civil. Y si Aldama insiste en negar la evidencia de que se ate los machos, porque el problema no lo tendrá con este periódico, sino con la justicia que le otorgó un voto de confianza por colaborar y le redujo la pena. Sería inconveniente para sus intereses que Aldama se desviara del camino y decidiera apartarse de la verdad. Él sabrá, pero desde luego, cada vez que ose dejarnos por mentirosos, saldremos a defendernos. Esta vez lo hemos tenido muy fácil. La Guardia Civil ha tardado un suspiro en darnos la razón y le ha dejado en posición —dejémoslo ahí— complicada.