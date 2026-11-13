Otro asalto a la casa de un futbolista: Dituro denuncia un «auténtico terror» dejando su vivienda «destrozada»

El fútbol español vuelve a verse sacudido por otro episodio de asalto a la vivienda de un futbolista. Esta vez, la víctima ha sido Matías Dituro, portero del Elche, que ha denunciado a través de sus redes sociales el robo que sufrió su familia durante la noche del jueves. El guardameta argentino ha relatado los momentos de angustia que vivieron y ha explicado que los ladrones dejaron su domicilio completamente «destrozado». Unos hechos que podrían haber derivado en una tragedia, ya que el jugador llegó a casa con sus dos hijos cuando los asaltantes todavía se encontraban en el interior.

Los hechos, según relata Dituro, ocurrieron alrededor de las 20:45 horas, cuando tres individuos encapuchados y provistos de herramientas irrumpieron violentamente en la vivienda familiar. Un cuarto integrante del grupo permaneció en el exterior vigilando y alertando a sus compañeros.

Unos minutos después, Dituro llegó a su domicilio acompañado de sus dos hijos, de seis y ocho años, sin saber que los delincuentes seguían dentro. Fue entonces cuando recibió una llamada de su mujer, que le avisó de lo que estaba sucediendo. La intervención de un vecino, que había escuchado ruidos y comprobado a través de sus cámaras que estaban entrando en el domicilio, también resultó fundamental para evitar que accedieran al inmueble.

«Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos», explicó el guardameta en su publicación. Los ladrones terminaron huyendo después de revolver la vivienda y llevarse parte de sus pertenencias.

«Dejaron nuestra casa completamente destrozada», lamentó el futbolista, que quiso agradecer especialmente la rápida reacción de su vecino. Dituro también puso el foco en las consecuencias emocionales de lo sucedido y recordó que, más allá de las pérdidas materiales, «recuperar la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil».

Dituro, nueva víctima de la ola de robos en el fútbol español

El caso de Dituro se suma a otros asaltos recientes a viviendas de futbolistas. Uno de los más graves fue el sufrido por Sergio Rico el pasado 19 de octubre. Cinco encapuchados armados irrumpieron en su casa mientras cenaba con su mujer, sus dos hijos y otros familiares. Los ladrones llegaron a atar al ex portero del Sevilla a una silla y golpearon y amordazaron a varios de los presentes antes de escapar con dinero, joyas y relojes.

También fue víctima de un robo Antony, delantero del Betis. Los ladrones aprovecharon que el brasileño disputaba un partido de Champions contra el Oporto para entrar en su domicilio. A estos casos se suman otros como el de Peter Gulácsi, portero del Villarreal, cuya vivienda fue asaltada mientras descansaba con su familia. Los delincuentes se llevaron un botín valorado en unos 200.000 euros.

Una sucesión de episodios que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los futbolistas y sus familias, incluso en viviendas con avanzados sistemas de seguridad. En el caso de Dituro, la rápida actuación de su mujer y un vecino evitó que el guardameta y sus hijos se encontraran cara a cara con los delincuentes. Ahora, el argentino espera que «las autoridades puedan identificar a los responsables» de un asalto que suma una nueva víctima de robo en su domicilio en el fútbol español.