Los escalofriantes detalles del asalto a Sergio Rico y Alba Silva: 600.000 euros de botín y un robo perfectamente planeado

El violento asalto que sufrieron Sergio Rico y Alba Silva en su casa de Sevilla continúa dando mucho que hablar. Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 22:00 horas, cuando se encontraban cenando con sus hijos y, de repente, cinco encapuchados entraron a robar en la vivienda usando en todo momento la violencia. Hasta ahora, lo único que se sabía era que la pareja había interpuesto una demanda y que ambos se encontraban en shock por lo sucedido. Especialmente Alba, quien habría perdido la voz por la angustia de lo vivido. No obstante, con el paso de las horas, ha salido a la luz el botín con el que consiguieron hacerse los ladrones, el cual, según lo publicado, alcanzaría un valor de más de medio millón de euros.

Ha sido el programa Y ahora Sonsoles el encargado de sacar a la luz estas cifras. «600.000€ en relojes y joyas», comenzaba a decir Sonsoles Ónega. Unos datos que enseguida corroboraba su compañera Gema López. Se llevaron 600.000€ como mínimo. Porque solamente dos de los relojes que se llevaron cuestan cada uno 150.000 €», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Pero no solo eso. Y es que la periodista añadía que tiene confirmado que los asaltantes «tenían a la familia absolutamente fichada». «El día anterior ya hubo vecinos que alertaron de que había una persona merodeando muy cerca de la casa de Sergio Rico. Pero es que el mismo día del robo, y hasta las 21:20 horas de la noche, una pareja de amigos estaba dentro de la casa. Con lo cual, esperaron a que saliesen para entrar a robar», señalaba. Añadía que entraron por la puerta principal «como quien entra con una llave», ya que en ningún momento la forzaron, que sabían exactamente lo que tenían que llevarse y fueron directamente a por ello.

El asalto duró unos 45 minutos. Una auténtica pesadilla en la que Sergio Rico y Alba Silva se dedicaron únicamente a proteger a sus dos hijos. Junto a ellos se encontraba la madre de Alba, y tanto ella como el futbolista fueron amenazados con un arma. Todos fueron encerrados en el sótano, pero, en medio del pánico, la influencer sacó valor para hacer dos peticiones a los asaltantes. «Pidió a los ladrones que no se llevaran su anillo de compromiso ni una joya que era muy importante para ella y que también le regaló Sergio. Y se lo concedieron, no se lo llevaron», informaba Gema López desde el espacio televisivo mencionado.

Cuando se hicieron con las joyas que ellos querían, los delincuentes huyeron a toda velocidad con el coche del futbolista. El vigilante de seguridad de la urbanización se dio cuenta de que algo pasaba, pero estos lo apuntaron con un arma y lo amenazaron para que no llamara a la Policía hasta al menos pasados diez minutos, un intervalo de tiempo que ellos consideraban para poder escapar sin ser pillados por la autoridad. Algo que finalmente les funcionó.