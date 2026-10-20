Sergio Rico y Alba Silva, víctimas de un violento robo con pistola en su casa de Sevilla

Sergio Rico y Alba Silva han vivido una auténtica pesadilla tras sufrir un violento robo en su residencia de Sevilla, situada en la urbanización La Juliana, a tan solo 20 minutos de la capital hispalense. Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 22:00 horas, cuando cinco individuos encapuchados y armados con pistolas entraron por la puerta principal del domicilio mientras el matrimonio se encontraba cenando junto a sus dos hijos después de haber pasado fuera el fin de semana.

La información ha sido desvelada por el programa Vamos a ver, que ha confirmado que la pareja ya ha interpuesto una denuncia por lo sucedido. Según el citado espacio televisivo, Sergio y Alba trataron de ponerse a salvo junto a sus hijos desde el principio, refugiándose en una de las habitaciones de la vivienda. Sin embargo, los ladrones consiguieron entrar en la estancia y terminaron agrediendo a todos los miembros de la familia y llevándose muchos objetos de valor, convirtiendo lo que parecía una noche tranquila en un episodio de auténtico terror.

Tras escuchar la información aportada por la reportera Rocío Romero, Kike Calleja ha sumado más datos a lo ocurrido tras ponerse en contacto con la propia Silvia: «Pasaron momentos de muchísima angustia. Se llevaron absolutamente todo lo que había de valor: relojes, joyas, dinero… Se les hizo eterno. Esta mañana, Alba estaba devastada, muy angustiada y llorando. Han puesto la denuncia pertinente y cuentan con que ha podido ser un ataque organizado por la seguridad con la que cuenta la urbanización», explicaba. Además, añadía que los ladrones no eran españoles, pero que, por el momento, no se ha podido determinar su nacionalidad. Por otro lado, el periodista también ha contado que Sergio Rico fue atado por los ladrones en el momento del robo y que su suegra también se encontraba en el interior del domicilio.

Por ahora, Sergio Rico no ha hablado públicamente sobre lo ocurrido, pero después de trascender dichas informaciones, el deportista ha prometido a Telecinco que, cuando sea posible, hablará sin tapujos de todo. Además, aprovechando su conversación con la cadena de Fuencarral, también ha querido precisar que «no había recibido una brutal paliza» y que no quiere preocupar de más a sus seres queridos, lanzando así un mensaje de cierta tranquilidad.

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Este desagradable episodio ha sucedido tan solo tres años después de que Sergio Rico sufriera un grave accidente en la romería de El Rocío que casi termina con su vida. El futbolista fue víctima del ataque de un caballo, el cual le tiró al suelo y le propinó un golpe en la cabeza por el que perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Allí, los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave y fue ingresado en la UCI, donde permaneció en coma durante varias semanas.