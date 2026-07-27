Alba Silva y Sergio Rico viven uno de los momentos más delicados de este verano. Apenas un mes después de dar la bienvenida a su segundo hijo en común, Sergio Jr., el matrimonio ha tenido que hacer frente a un inesperado contratiempo. El recién nacido permanece ingresado en un hospital desde hace varios días, una situación que ha llenado de preocupación a la familia y que ha obligado a la pareja a cambiar por completo los planes de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.

Ha sido la propia Alba Silva quien, a través de sus redes sociales, ha decidido romper su silencio para explicar el motivo de su ausencia en los últimos días. Habitualmente muy activa en Instagram, la empresaria sevillana llevaba tiempo sin compartir contenido, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. Finalmente, optó por sincerarse y revelar que el pequeño Sergio se encuentra hospitalizado desde el pasado jueves.

¿Qué le ha pasado al bebé de Alba Silva y Sergio Rico?

Con un mensaje breve, pero cargado de emoción, Alba explicó la complicada situación que atraviesa la familia. «Bebé Sergio lleva ingresado desde el jueves», escribió junto a una imagen tomada desde el hospital, despertando inmediatamente la preocupación entre sus cerca de 300.000 seguidores.

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Afortunadamente, la mujer del futbolista también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. Aunque no ha desvelado cuál es el problema de salud que ha provocado el ingreso del pequeño, sí dejó claro que la evolución está siendo positiva y que los médicos mantienen la situación bajo control. «Está en las mejores manos y ya está todo controlado, por eso la desconexión. Gracias por la preocupación», añadió.

Sus palabras fueron recibidas con una auténtica avalancha de mensajes de cariño y apoyo. Numerosos seguidores, así como rostros conocidos, quisieron enviar fuerza a la pareja y desear una pronta recuperación al recién nacido, que apenas acaba de comenzar su vida.

La noticia ha supuesto un duro revés para Alba Silva y Sergio Rico, que hace apenas unas semanas celebraban uno de los momentos más felices de su historia familiar. El pasado 29 de junio nació Sergio Jr., un bebé muy esperado que llegaba para ampliar una familia que ya había experimentado una enorme alegría con el nacimiento de su primera hija, Carla, hace apenas año y medio.

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La pareja compartió entonces su felicidad con unas emotivas publicaciones en redes sociales. Alba escribió unas palabras cargadas de sentimiento para dar la bienvenida al pequeño: «Sergio Rico Silva, bienvenido al mundo, mi amor. Gracias por venir a completar nuestra familia y rellenarla aún más de amor. Después de ti ya no soy lo que era, me veo diferente por dentro y por fuera».

El difícil recuerdo de la familia Rico Silva

El ingreso hospitalario del pequeño Sergio ha reavivado inevitablemente uno de los episodios más complicados que ha vivido la familia en los últimos años. En mayo de 2023, Sergio Rico sufrió un gravísimo accidente a caballo durante la romería de El Rocío. El guardameta recibió una fuerte coz en la cabeza después de caer del animal y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Su estado fue crítico durante semanas. Los médicos llegaron a mantenerlo en coma inducido mientras luchaban por salvar su vida, una situación que mantuvo en vilo tanto al mundo del fútbol como a sus familiares y amigos. Durante aquellos días, Alba Silva se convirtió en su principal apoyo, sin separarse prácticamente de su lado y trasladando periódicamente mensajes de esperanza sobre su evolución.

Tras una larga hospitalización y un complejo proceso de recuperación, Sergio Rico consiguió recibir el alta médica e iniciar una nueva etapa centrada en su rehabilitación. El futbolista ha reconocido en varias ocasiones que aquel accidente cambió por completo su forma de entender la vida y le hizo valorar aún más a su familia y los pequeños momentos del día a día.

Precisamente por ese duro episodio, el ingreso del pequeño Sergio ha supuesto un nuevo sobresalto para la pareja, que vuelve a enfrentarse a la incertidumbre desde un hospital. No obstante, Alba Silva ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que el bebé evoluciona favorablemente y que «está en las mejores manos», confiando en que todo quede finalmente en un susto.