Nace el segundo hijo en común de Alba Silva y Sergio Rico: «Gracias por completar nuestra familia»

Sergio Rico y Alba Silva han dado la bienvenida a su segundo hijo en común. Ha sido la pareja la encargada de anunciar esta feliz noticia a través de sus respectivas redes sociales, donde ha compartido el nombre del nuevo miembro de la familia y el día de su nacimiento. «Sergio Rico Silva, bienvenido al mundo, mi amor. 29/06/2026. Gracias por venir a completar nuestra familia y repletarla aún más de amor», escribían.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena tanto de fans anónimos como de otros rostros conocidos con los que comparten una especial amistad, entre los que destacan Rocío Camacho, Alejandra Rubio, Natalia Osona, Marta Marchena o Antonio Romero, entre otros. «Muero de amor, qué bonito es», «Bienvenido al mundo, principito», «Enhorabuena, familia», «Dios mío de mi vida, qué muñeco», «Nunca he visto un bebé acabado de nacer tan lindo», «Deseando ver la reacción de la hermanita mayor», «Muchísimas felicidades», «Me lo como, qué precioso es», escribían algunos de los internautas.

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Además de esta publicación, Alba también compartió vía stories de Instagram otras fotografías desde el hospital. En una de ellas escribía; «Y por fin llegó Sergio para completar nuestras vidas», mientras que en otra confesaba cómo se encontraba justo después de haber dado a luz. «24 horas y ya te amo más que a mi vida, pequeño», expresaba, dejando entrever que estaba pletórica de felicidad.

Fue el pasado mes de enero cuando Alba y Sergio anunciaron que se encontraban esperando a su segundo hijo en común. «Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas, bebé. Tu familia te espera impaciente. Gracias por elegirnos. Ya te amamos», escribieron por aquel entonces en el universo 2.0. Unos días después, la influencer desvelaba que se encontraba en la semana 14 de embarazo, lo que indicaba que su fecha de parto estaba prevista para el 12 de julio. Sin embargo, finalmente el pequeño se ha adelantado y ha llegado antes de tiempo.

Con la llegada de Sergio Jr., la pareja se ha convertido en una familia de cuatro. Ambos dieron la bienvenida a su primera hija en común, Carla, en 2024, justo un año después del que podría decirse que fue el momento más duro de sus vidas. En mayo de 2023, el futbolista sufrió un grave accidente con un caballo durante la Romería de El Rocío. Su vida corrió peligro durante semanas y Alba, su mujer, no se separó de él ni un momento. Meses más tarde llegó su primogénita y, ahora, multiplicando su amor, acaban de convertirse en padres por segunda vez.