Asaltan la casa del jugador del Celta Ilaix Moriba y le roban joyas y dinero en Nigrán (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga desde este martes el robo en el chalé en Monteferro, Nigrán (Pontevedra) del centrocampista del Celta de Vigo Ilaix Moriba. El saqueo de joyas y dinero en efectivo se produjo de madrugada, aunque no fue el único de la zona. Desde finales de septiembre, los agentes también están tratando de averiguar otros cuatro asaltos a inmuebles del municipio.

Aunque aún se desconoce el valor exacto, los ladrones habrían sustraído un botín de notable cuantía, pero la identidad de los bandidos no ha sido revelada todavía por las autoridades. Los especialistas del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil trabajan para tratar de esclarecer lo ocurrido y ahora analizan las posibles grabaciones de las cámaras de seguridad, así como los posibles indicios en el lugar, el tiempo que estuvieron en el interior de la vivienda o cuántos participantes hubo en el asalto.

El futbolista del club vigués ha sido una nueva víctima de los frecuentes y últimos robos ocurridos en la región gallega mencionada. Los autores han seguido los mismos pasos que en los otros cuatro asaltos: entrar cuando el hogar está vacío. Sin embargo, este hecho no supone que ellos sean los mismos actores. Uno de los robos, en la iglesia de San Mamede de Priegue (Pontevedra), terminó con varios cálices y objetos plateados robados, y con el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín, lamentando la profanación del templo.

Otros asaltos a viviendas de futbolistas

Esta problemática ya se ha convertido en un suceso común. El nuevo jugador afectado ha sido el hispano-guineano Moriba, pero hace días el guardameta español Sergio Rico sufrió un robo violento y armado en Sevilla de cinco encapuchados mientras él y su familia cenaban. En este caso, los delincuentes derribaron la puerta, saquearon todas sus pertenencias de valor y agredieron a la pareja. Sus hijos, Carla y Sergio, tienen 2 años y 4 meses respectivamente.

En la misma semana y en la misma ciudad, el extremo del Real Betis Antony fue otro futbolista al que le asaltaron su domicilio. El hurto aconteció al mismo tiempo que el brasileño disputaba el encuentro de Champions League frente al F.C. Porto y confesó que «la noche terminó en rabia, tristeza y frustración». En octubre también, el portero del Villarreal Peter Gulácsi enfrentó un atraco a mano armada en su casa, lo que le impidió jugar el partido que tenía previsto al día siguiente por el shock emocional. Otros jugadores de élite como Lamine Yamal, Joan García o Pau Cubarsí también han observado cómo su seguridad ha intentado ser violada.