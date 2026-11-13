Quitando los pucheros de la lumbre

No es fácil competir con un adversario al que no le aplican las mismas normas

o restricciones que a los demás, que no está sujeto a los mismos límites éticos

o que no se rige por los mismos principios democráticos. Es tan difícil como,

en un combate de boxeo, vencer a un rival al que se le permite dar golpes bajos

y al que los árbitros siempre van a favorecer en las decisiones dudosas o en el

reparto de los puntos. Vamos, tan complicado como ganarle la liga al Barça en

los tiempos de Negreira; cuando se requería una victoria incontestable, con

record de puntos y de goles, para que los trencillas no la pudieran contrarrestar.

Son esas condiciones de desigualdad las que mantienen tensos como alambres a muchos españoles y, en especial, al principal candidato para ganar las elecciones, que estará hasta que acabe la campaña más mosqueado que un pavo en el día de Acción de Gracias, que precisamente coincide con esa fecha.

Porque aunque las encuestas predicen una rotunda derrota del sanchismo, que aún parece corta si se atiende al descaraje de país que tenemos, el régimen

ya ha evidenciado que va a hacer todo, lo ético y lo inmoral, lo legal y lo ilegal,

lo visible y lo invisible, por mantenerse en el poder. Y no estamos refiriéndonos solamente a la corrupción económica que atraviesa al partido y a varios ministerios, sino a la corrupción política que se ejecuta a través del BOE o del poder institucional, como la sectaria utilización de TVE, la burda prevaricación del CIS o a la mas sutil del Ministerio de Justicia con la delictiva aplicación de la Ley de Nietos.

Esta última es especialmente grave ya que no se trata de una influencia o

condicionamiento indirecto, sino de la perversión del proceso electoral a través de la manipulación y adulteración del Censo de Electores Residentes-Ausentes (CERA) que ningún órgano institucional ha podido controlar ni el poder judicial ha conseguido revertir. Y es que, aunque el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a voto de los nacionalizados por el primer supuesto de la Ley de Nietos, que alcanza a los hijos y nietos de exiliados que no hayan probado esa condición de exilio político de sus ascendientes, no ha querido aplicar, por criterios prácticos y no por razón jurídica, esa medida cautelar a los que han adquirido la nacionalidad por ser descendientes de los anteriores. ¡Retiran el derecho a voto a los irregularmente nacionalizados pero no a sus hijos y nietos!

Lo cierto es que el Supremo sí que podía, y todavía puede, ampliar esa

suspensión a ese supuesto. Los consulados enviaron un excel con todos los

nacionalizados desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática,

con nombres y apellidos, fecha de nacimiento y DNI o pasaporte; aclarando,

además, si era por exilio y si esa condición se había acreditado. Es decir, en este momento la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares tiene información suficiente para identificar también a los que se han nacionalizado por el supuesto de filiación derivativa de los primeros.

Es verdad que, a estas alturas, algunos o muchos de ellos ya habrán votado

por correo, pero sus votos también pueden ser expurgados en el momento de

realizar el escrutinio antes de llevar a cabo la apertura del sobre con las

papeletas. El proceso de recuento del voto CERA puede demorarse por esa

eventualidad, pero ese retraso está justificado por el superior interés de garantizar la integridad y legalidad de la votación.

El Supremo, en definitiva, podría haber limitado un poco más los efectos de

este pucherazo, pero no lo ha conseguido porque se han atado una mano a la espalda y, con la única que han utilizado, se la han cogido con papel de fumar y no han sido capaces de echar una buena meada, conformándose con dejar cuatro salpicaduras. Eso sí, ahora que ha aceptado el recurso contra su propia resolución tiene la Sala de lo Contencioso una última oportunidad para retirar el puchero de la lumbre.

Así que, visto lo que ha pasado con la Ley de Nietos o con la utilización electoralista del Consejo de Ministros, los temores y las prevenciones están justificadas frente a un Pedro Sánchez que está aprovechando todas las costuras para intentar rasgar los ropajes del entramado constitucional y, más en concreto, del proceso electoral. Siguiendo con la calificación que le dedicó Abascal, está siendo un alumno muy aventajado en el aprendizaje de tiranía y todavía nos esperan algunas actuaciones de este cariz en las dos semanas de campaña; ahora bien, nos indignarán pero ya no nos sorprenderán.