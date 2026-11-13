La sublimación de la indecencia

Este martes se ha celebrado el funeral por todas las personas que han muerto en Urda, en la tragedia de los ferrocarriles, por los heridos y todas sus familias. Con la presidencia de Sus Majestades los Reyes, el arzobispo de Toledo ha celebrado junto a muchos obispos y sacerdotes este funeral que otorga la esperanza por tanto dolor de tantas personas y quiere ser el homenaje y el recogimiento más profundo, tanto de todos los familiares asistentes como de todos los españoles, unidos desde el alma en el profundo dolor de esta tragedia. Solo un español fue el que expresamente, y dicho así, no quiso asistir, y es el presidente del Gobierno. No hay palabras para calificarlo.

El miércoles 11 curiosamente, se hace una huelga general fracasada, sin que los informativos digan nada del día anterior y solo en bucle sobre la fallida huelga general, y ahora caemos en la cuenta de que el funeral se había propuesto para ayer, jueves 12, y no se sabe por qué se adelantó a antes de ayer, martes 10. ¿Por qué no se hizo el funeral ayer jueves, tras la huelga general del miércoles, como estuvo previamente anunciado, y se hizo en cambio el día antes de la huelga general?

Estamos en un momento en el que una acción premeditada como es una huelga política pretende hacer olvidar una tragedia tan grande para hacer olvidar el dolor de los españoles por un lado, como si nada hubiera ocurrido en la más inmoral y perversa acción imaginable, y por otro lado hacer olvidar la enorme y plena responsabilidad del presidente del Gobierno en los accidentes de Adamuz y Urda por la falta consciente de las inversiones necesarias para garantizar infraestructuras ferroviarias y todos sus sistemas de seguridad.

Pero es que también esta estrategia de la más goebeliana-estaliniana desinformación se ha extendido también a olvidar la invasión de España y de Europa, a través de la frontera de Ceuta, a la que hay que añadir desde ayer la frontera de Canarias en El Hierro, donde han entrado 6.000 personas en solo los nueve primeros días de este mes, de los cuales 1.300 solo en el fin de semana, y sumando otras 8.000 personas más independientemente de lo anterior en las últimas 5 semanas… y todo ello en una isla con una población de 12.000 personas.

Esta invasión a España y a Europa a través de Ceuta lleva más de 100 días y una cabeza de puente de 15.000 personas está establecida en Ceuta desde el 30 y 31 de julio. Una estrategia de invasión conocida por el presidente del Gobierno, mucho antes del 30 de julio, admitida los días de la invasión y admitida de manera cómplice durante más de 100 días.

El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla ha presentado en Madrid una iniciativa legislativa popular en defensa de Ceuta, Melilla y Canarias y las Mujeres Caballas han organizado este próximo 21 una gran manifestación en Ceuta a la que nos invitan a acudir al resto de españoles.

No puede ser que ayer mismo la UCO investigando el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para perseguir la corrupción salvaje de este Gobierno, y mientras el presidente del Gobierno vuelve a bailar con su mujer en un mitin en Sevilla hace pocas horas, importándole nada la tragedia de Adamuz y Urda, la invasión a España, la muerte de un policía por una bomba esta misma semana o su lacerante corrupción. No puede ser que este comportamiento inmoral de un discípulo del proxenetismo esté al frente del Gobierno o como candidato. No puede ser la sublimación de la indecencia que encabeza y la alta traición que profesa a su partido, a sus votantes y a todos los españoles.