El declive de la CUP

A ustedes lo de la CUP les sonará a cup of coffee o, los más futboleros, a la English Cup. El equivalente británico a la Copa del Rey. Pero la candidatura de Unidad Popular es la versión catalana de Bildu, por decirlo de alguna manera. Durante el proceso, estuvieron jodiendo la marrana todo el tiempo.

Irrumpieron en el Parlament en 2012 con 126.000 votos y tres diputados: David Fernández, Georgina Rieradevall y Quim Arrufat. Llegaron como una bocanada de aire fresco. Recuerdo que, en el pleno de constitución de la Cámara, me encontré a Josep Antoni Duran i Lleida en el Salón de Pasos Perdidos. Al alargarle el brazo para el típico apretón de manos, me dijo:

– Un momento, que voy a saludar a estos chicos.

Hasta el número dos de CiU tenía interés en conocerlos. El primero que se puso en manos de los cupaires fue Artur Mas. Incluso literalmente. Se dio un abrazo público con David Fernández el 9 de noviembre de 2014. Tras aquella primera consulta organizada por el Gobierno catalán. «Proceso participativo» lo llamaron para esquivar al TC. En parte, el declive de CDC, que ya no existe, empieza ahí.

Después, Carles Puigdemont. Había sido investido en enero de 2016, pero en junio le tumbaron los Presupuestos. O sea, que tendría que haber convocado elecciones anticipadas. Se sacó un as de la manga: anunció una cuestión de confianza.

Como era casi verano, lo dejó para septiembre. Así ganaba un tiempo precioso. Cuando se sometió a ella, anunció aquello de «referéndum o referéndum» para conseguir su voto.

Previamente habían enviado al propio Mas a la papelera de la historia. Frase mítica de Trotski que les dirigió a los mencheviques antes del asalto al Palacio de Invierno. Antes hubo un episodio digno de una novela de Kafka.

En una asamblea en Sabadell, 1.515 militantes votaron a favor de investirlo y otros 1.515 en contra. Semejante empate pasará, sin duda, a la historia. No sé si de las matemáticas o de la política.

Al final, decidió la dirección. La frase en cuestión la pronunció Benet Salellas, junto a Anna Gabriel, en una rueda de prensa en plena calle para anunciar que no investirían a Artur Mas.

Mira por dónde; el primero ha acabado de abogado de Santos Cerdán. Y la segunda, de tertuliana en el circuito catalán de RTVE. Era la que vestía camisetas en el Parlament con el lema «Sense por» («Sin miedo») antes de largarse a Suiza, país del que no ha regresado hasta que ha pasado el peligro.

En marzo de 2018 le hicieron también la zancadilla a Jordi Turull, que creo que no se ha recuperado desde entonces. Lo vetaron como presidente de la Generalitat con sus cuatro abstenciones. Al día siguiente, el juez Llarena ordenó su ingreso en prisión preventiva por el procés.

Y eso que yo he visto a Turull, con mis propios ojos, aplaudir a la CUP. Fue en un acto organizado en la Pompeu un par de semanas después de las elecciones del 27-S del 2015. Las que, en teoría, tenían que llevar a la República Catalana. Al terminar, se lo comenté: «Jordi, què fas?» («Jordi, ¿qué haces?»). Romeva, que estaba a su lado, al menos se contuvo y evitó las palmas.

Todo esto viene a cuento porque David Fernández, el diputado mencionado más arriba, se ha hecho militante de Bildu. Es la confirmación definitiva de que el barco se hunde. Sálvese quien pueda.

El declive ha sido gradual. Llegaron a su cénit en 2015 con diez diputados. Ahora están en cuatro. Los mismos que en el 2017. Tuvieron un repunte en el 2021 con nueve. Lo más probable es que, en las próximas autonómicas, Sílvia Orriols les meta un hachazo electoral.

En las generales de noviembre de 2019 todavía obtuvieron dos escaños en Madrid, que se apresuraron a ocupar por aquello de los sueldos. Sin embargo, en el 2023 también se quedaron sin representación. En Barcelona, en las municipales, no les ha ido mucho mejor. En el 2015, en pleno proceso, consiguieron tres concejales y luego ya nada.

Yo digo siempre lo mismo: ser de la CUP tiene que ser muy triste. Como el comunismo está tan desprestigiado desde la caída del muro de Berlín (1989), se definen como «antisistema» o «antifascistas». Entiendo perfectamente a los que se declaran del Madrid y luego anticulés. O del Barça y antimerengues. Por simple rivalidad deportiva, pero ser anti de entrada me parece deprimente.