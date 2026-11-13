Las pensiones subirán lo que tengan que subir por ley y no por gracia de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado en el Consejo de Ministros extraordinario que se había tramitado de urgencia subir las pensiones de 2027 en un porcentaje de entre el 3 y el 4%. Esto de comunicar en rueda de prensa la tramitación urgente del incremento de pensiones para el próximo ejercicio es un hecho insólito que responde, exclusivamente, a la maniobra del Ejecutivo de utilizar en beneficio propio algo que ya está previsto en la ley, porque el porcentaje definitivo del incremento se conocerá a mediados de diciembre, cuando el INE certifique la subida de la inflación de noviembre, que es la que permite establecer las cuantías para el próximo año.

En suma, que todo responde a una burda maniobra del Ejecutivo, como si millones de pensionistas dependieran de la generosidad de Pedro Sánchez. O sea, que las pensiones subirán lo que tengan que subir en aplicación rigurosa de la ley y no por la gracia de este prestidigitador de serpientes que nos gobierna. Tramitar de urgencia algo que está perfectamente tasado y cuyo dato definitivo de incremento se conocerá dentro de un mes es engañar a los pensionistas.

La instrumentalización mezquina que el Gobierno hace de las pensiones es vomitiva e indecente y retrata el grado de manipulación de un Gobierno que ha sido capaz de servirse de un Consejo de Ministros para anunciar algo para lo que no hacía falta anuncio alguno. Y esa fórmula del «trámite de urgencia» es una falacia, porque no hay urgencia alguna, salvo que Sánchez pretenda convencernos de que el «trámite» responde al peligro de que un nuevo Gobierno no suba las pensiones según lo previsto por la ley y que por eso ha tenido que correr. Algo rotundamente falso. Así que el numerito del Consejo de Ministros no ha sido otra cosa que una manipulación grosera y una perversa utilización de las pensiones como arma electoral.