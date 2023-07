Hechos en una legislatura incompatibles con la democracia

Hechos de un Gobierno. Desde enero de 2020, tras las elecciones, donde promete previamente no pactar nunca con el partido populista neocomunista, tampoco con los partidos independentistas de izquierda y derecha golpistas, así como tampoco nunca con el partido de listas electorales ensangrentadas, con su jefe condenado por terrorismo, resulta que tras las elecciones pacta con todos ellos, para poder gobernar, en una legislatura hipotecada por los enemigos de España, con los que el presidente del Gobierno prometió que jamás pactaría.

El 12 de diciembre del 19, quien suscribe, le emplaza públicamente por carta al presidente del Gobierno para reclamarle que es inmoral y sin ética política practicar las negociaciones para formar gobierno que está haciendo. Jamás se negocia y a oscuras con delincuentes sentenciados. El «diálogo» es precisamente lo contrario, ya que se emplaza a quien está fuera de la ley a volver a ella sin contemplaciones y no «dialogar» con ellos solo para permanecer en el gobierno con su apoyo, cediendo lo que jamás haría nadie sensato en perjuicio de España.

En enero del 20 ya se sabe lo de la pandemia y de hecho el jefe de salud laboral de la Policía lo denuncia en Sanidad y es destituido. El 8 de marzo se hace una macro manifestación feminista consciente el gobierno de la gravedad y de hecho van varias ministras protegidas. El 9 de marzo, el primer ministro de Italia, Conte, dice en portada en El País, que «habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo». El portavoz del gobierno para la pandemia dice que serán uno o dos casos. Las muertes se multiplican y los médicos no disponen de material de protección. Se hacen compras masivas por el gobierno, pero el material viene defectuoso. Se contratan más de trescientos millones a empresas con dirección desconocida.

El New York Times sitúa a España como el peor país rico en gestionar la pandemia y destaca que apenas cinco días antes de anunciar el estado de emergencia permitió masivas manifestaciones en ciudades españolas. El Tribunal Constitucional declara dos veces inconstitucional el estado de alarma. El Tribunal Constitucional también declara inconstitucional el cierre del Congreso.

España es el país que más muertos tiene en el mundo en proporción a su población. Se atenta contra la libertad de expresión queriendo el gobierno callar a medios que considera lesivos para la democracia mientras descubrimos órdenes escritas para proteger la imagen del gobierno. Acceso al CNI del vicepresidente y en el Senado admitir despenalizar insultos al Rey, siendo el gobierno, vicepresidente y ministros, quienes están llamando a la involución contra la Monarquía y despreciándola sin que el presidente del Gobierno diga nada.

10 de junio del 20, el ministro de Justicia Campo, dice en el Congreso que estamos ante una «crisis constituyente»… y «No es fácil porque junto a la crisis constituyente, tenemos también un debate constituyente, no podemos dejar a nadie fuera».

Ataque al español y prohibición en Cataluña. En noviembre, ataque a la religión en la educación. Ataque a la libertad de expresión y pensamiento. Ministerio de la verdad. El presidente del Gobierno llama al Rey padre «mal ejemplo cívico, igual que piensa la mayoría de españoles». No se recibe al Rey en Barcelona y el presidente del Gobierno no dice nada y, en cambio, Ayuso elogia al Rey por ir a Barcelona a la fábrica de SEAT en Martorell en tiempos duros. Se admiten y alientan disturbios en Barcelona y Madrid y Echenique portavoz del socio de coalición, lo apoya. El gobierno no dice nada hasta tres días después y tras ello siguen los disturbios.

El 11 de febrero del 21, el vicepresidente del gobierno Iglesias dice que España tiene deficiencia democrática. Canarias, manifestación masiva ilegal de los ilegales entrados en las islas, el 8 de marzo. Puigdemont es votado en el parlamento europeo por podemos y los socialistas para no retirarle la inmunidad, facilitando que el gobierno no actúe para ayudar a la justicia con un huido.

Maniobras USA – Marruecos sin estar invitada España en noticia del 9 de marzo de 2021. La visita a Marruecos se aplazó a febrero… ¿Qué pasó?

Presidenta de la AVT dice en un acto con una apisonadora sin que le mire a la cara el presidente del Gobierno, que lo de la apisonadora es lo que empuñaban los terroristas que él está enviando al País Vasco todos los viernes y dice que cree que esta persona no tiene sentimientos.

Aparece por primera vez el escándalo de ayudas al avión Plus Ultra. El vicepresidente Comisión Europea cambia su visita acordada al Zendal y el gobierno le lleva a otro lado. Indigno traslado de presos todos los viernes.

Pedro Sánchez anuncia en el Liceo de Barcelona los indultos a los golpistas, en contra del Tribunal Supremo ante la falta de arrepentimiento.

El presidente del Gobierno viaja a USA en julio del 21 y desde allí ataca al PP en la televisión americana, al igual que pocos meses antes atacando a Madrid desde África. Desde USA ataca a Trump y también a China, y mientras desde Madrid su vicepresidenta Yolanda Díaz ataca a su presidente diciéndole que no es labor suya estar con fondos de inversión. Se va también a California a ver productoras de TV.

El Comisario de Justicia europeo el 21 de julio le vuelve a decir a España que la elección del CGPJ ha de ser elegida por los jueces y no por los partidos. La ministra de Justicia Llop dice que no y que el culpable es el PP.

Tema avión Plus Ultra lo para una jueza y bloquea 34 millones- ya se han dado 19-. Europa muy preocupada ante la entrega de fondos. En TV3 de Cataluña se propone tirar piedras a la Guardia Civil.

Segunda semana en la que el presidente del Gobierno no dice nada de Cuba cuando están haciendo desaparecer centenares de personas. Se libera días antes a la corresponsal de ABC. El gobierno ataca por segunda semana al Tribunal Constitucional y Conde Pumpido insulta a sus colegas.

El 22 de julio, 240 asaltantes ilegales franquean la valla de Melilla y hieren a tres Guardias Civiles. En septiembre más menores abusados en Mallorca en sede de las instalaciones del Gobierno. La sede de la Policía en vía Layetana de Barcelona es citada por la portavoz del Gobierno el 28 de septiembre del 21 escabulléndose por su posible desmantelamiento, presionando Rufián de ERC señalando que el gobierno quiere reivindicar el recuerdo de la represión.

Reclamaciones del presidente del CGPJ en la apertura de la institución en septiembre, diciendo que la justicia no se basa en vengarse refiriéndose a los ataques del presidente del Gobierno. La Comisión de seguimiento de delitos de odio, convocada tras el Consejo de Ministros y anunciando el presidente del Gobierno, presidirla después de atacar a Vox por un supuesto delito de ataque de 8 personas a un homosexual que se demuestra posteriormente no ser verdad.

Se propone quitar al Rey de los títulos universitarios. El vicepresidente Iglesias aparece con una pistola con grabación de PP, Vox y prensa.

Gali entra con identidad falsa e imputada, la ministra de exteriores y su director de gabinete. La abogacía del estado presionando al juez para que no siga con lo de la imputación a la ministra.

Detención de Puigdemont en Cerdeña, septiembre del 21, por orden del Supremo. La Abogacía del Estado dice que la euroorden no estaba activa.

Ocultación del crecimiento dado por el INE, que rompe con la previsión de Calviño. Sánchez en la ONU. «La democracia está en peligro» dice…

Posible atentado en Torrepacheco – Murcia – y el ministro no habla de ello… Ministra de Turismo dice que se aproveche la visión del volcán de la Palma… Se corean amenazas en la Universidad contra S’ ha Acabat atacando su puesto. No se les defiende aun estando los Mossos.

Pago millonario a Garzón de Venezuela que salpica a la fiscalía. El Tribunal Supremo confirma que la orden de detención a Puigdemont está en vigor tras lo dicho por la abogacía del Estado. 5 octubre nuevo varapalo al gobierno. El Tribunal Constitucional falla que se vulneró en la pandemia los derechos de los diputados por las restricciones.

La vicepresidenta de Podemos respalda al diputado condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía. La ministra de Igualdad dice que hay que atacar al fascismo cuando violan a una chica de Vox. En Baleares se quitan los carteles en español de los hospitales. En el Berlín Zeitung en mayo de 2020, Martin Dans pregunta al presidente del Gobierno por el comité de expertos, la desescalada y si hay actas. Le contesta que el Gobierno es transparente y que sí hay actas. El 13 de octubre de 2021 en Es radio se le pregunta a la ministra por las actas y se sale por la tangente «levantamos actas… serán púbicas», decía el presidente del Gobierno en mayo del 2020. El 27 de septiembre de 2021, dice la Secretaria General de Presidencia del Gobierno, que no hay actas.

Irene Montero incorpora como asesores a una condenada y dos imputados.

Fondo Monetario Internacional cuestiona las previsiones del Gobierno en línea con el INE. El 14 de octubre 21, el presidente del Gobierno acusa de informaciones perturbadoras refiriéndose al Rey padre. Dice el presidente del Gobierno que lo de Gali está sub judice y, en cambio, ataca al Rey padre que no está imputado.

Delcy invitada por Zapatero, llega a Barajas aunque tiene prohibida su entrada en Europa. Es vicepresidenta de un gobierno condenado por NU y ser un régimen criminal. Trae maletas muy sospechosas… Se confirma que no había comité de expertos para la pandemia, ni informes de desescalada. Madrid ha sido atacado queriéndolo cerrar, sin informes ni expertos.

Nombramiento de una embajadora en misión oficial para la política internacional feminista. Mientras el gobierno se sube el sueldo, quieren mientras poner peajes en las carreteras. EEUU no nos invita a la conferencia con 30 países para los asuntos contra los ciberataques el 13 de octubre de 2021.

El Tribunal Supremo tiene que recordar por escrito a la presidenta del Congreso que está inhabilitado el diputado sentenciado por agresión a la policía, al negarse el Congreso a aplicar la sentencia. Sánchez defiende que el problema de la factura de la luz es algo común en otros países europeos… ¿Los ataques a la Constitución aquí es algo común a los países de Europa?

El Gobierno negocia con los filoterroristas los presupuestos y son descubiertos haciendo creer que habían dado un paso de pedir perdón, pero realmente poder escuchar unas declaraciones para intercambiar presos por presupuestos.

Pollo Carvajal revela cosas importantes al juez, pero súbitamente le dan la extradición sin que el juez pueda seguir investigando. El 22 de octubre Podemos acusa de injerencia a Calviño. El 3 noviembre el ministro Interior paga más a los directores prisiones que excarcelan presos. La Comisión de investigación sobre la pandemia comienza, pero se deja fuera a la ministra, al anterior Illa y a Simon. El mismo 3 en Cataluña se impide con apoyo socialista investigar residencias, pues tendría que dar explicaciones ERC.

El gobierno, que teóricamente se había puesto de acuerdo el 3, para la reforma laboral, después de dar un espectáculo durante la semana, le dice la CEOE que no les han presentado ningún documento desde el 14 de octubre Entre el 3 y 5 de noviembre llega una misión del Parlamento Europeo para investigar los 379 crímenes de Eta sin resolver.

El niño de Lardero muestra que prisiones dejó libre al asesino sin razones para ello. La cárcel no dio permiso, pero la dirección general de prisiones y el ministro sí. UGT y CC.OO. reciben para el año que viene 22,17 millones de euros.

Día 4, se crean en Cataluña los «comités de persecución del español en los colegios». Rufián dice en el Congreso que es falsa la denuncia del policía agredido por el diputado. La presidenta del Congreso no dice nada, el gobierno calla, y, por tanto, calumnia y ataca al Supremo en su sentencia. El gobierno sigue callado.

Se concluye por la comisión presidida por Agnes Efré del Parlamento Europeo, con los 379 crímenes sin resolver, y que han quedado pisoteados los derechos de las víctimas. Se dan beneficios penitenciarios a los que no han colaborado con los crímenes. Los radicales exigen al ministro Interior el 5, que retiren la Policía y la Guardia Civil de Cataluña y acabar con sede Policía en vía Layetana.

En un mitin en Sevilla el 7 Sánchez vuelve a defender los estados de alarma declarados inconstitucionales. Se propone un magistrado para el Tribunal Constitucional por indicación de Podemos, que pone al mismo nivel el dolor de ETA y el de las víctimas. Cataluña propone educación sexual de 0 a 3 años. Bruselas reduce el crecimiento de España mientras el jefe de Gobierno dice que todo va bien. El crecimiento es de un 4,6 en vez del 6,2, lo cual tumba las previsiones y los presupuestos. El Senado acepta que en España existan los países catalanes. La Fiscal General investiga una denuncia de su pareja Garzón. Las asociaciones judiciales se rebelan contra nuevo ataque de Podemos y su portavoz en el Congreso. La ley de memoria democrática quiere derogar a propuesta de ERC la ley de amnistía del 77. Sánchez pide en rueda de prensa en Turquía a la periodista que no pregunte sobre feminismo.

Bildu se manifiesta el 20 diciendo que se respeten las naciones… delante llevan el escudo de Navarra y la Ikurriña. Nada dice Sánchez. Nada se sabe de la niña menor violada en Igualada. Decían saber de los violadores, pero finalmente nada. No dicen la nacionalidad de ellos.

El 22 noviembre del 21, Bildu apoya los presupuestos y obtiene, entre muchas cosas, que el canal infantil de la TV vasca se vea en Navarra. El Secretario de Estado, Enrique Santiago, dice apoyado por la ministra que los jueces y militares no son democracia. Omnium proyecta imágenes de torturados en la comisaría de Vía Layetana, para crear un espacio de memoria contra la tortura.

Sánchez promete que en diciembre bajará la luz al precio de 2018. Bildu apela a la independencia y la nación vasca y dos días después, el 22 de noviembre apoya los presupuestos. Rufián presume de haber retirado la partida de presupuestos asignada a la reparación del cuartel de la Policía de Vía Layetana. La Generalidad dice que no va a cumplir la sentencia que obliga al 25% en español. El Consejero catalán dice a la ministra de educación que no cumplirá lo que le exige el Supremo. S’ha Acabat agredido de nuevo en la universidad. La Generalidad callada. Y el Gobierno también. El Rey ninguneado en la apertura de los jueces al no recibirle las instituciones catalanas. Policía lingüística en contra de la sentencia en Cataluña.

1 de diciembre, la OCDE indica el 4,5 de crecimiento y Sánchez en Egipto dice que estamos muy bien y Calviño en el Congreso que también. El crecimiento va a ser reducido y el presupuesto aumenta el gasto. La deuda va a aumentar el paro.

El 15 de febrero de 2020, la vicepresidenta Díaz ya sabía de la pandemia y lo reconoce públicamente el 2 de diciembre del 21. El día de la Constitución el PNV pide nación vasca, ERC la independencia y Constitución catalana. Podemos ataca a la Monarquía y pide República.

La Policía y la Guardia Civil discriminada en Cataluña para ser vacunada.

El 7 de diciembre el gobierno catalán «desconoce» el acoso al niño de Canet de mar. Día 9, la ministra de Justicia no tiene conocimiento de esta situación de acoso al niño de Canet. El día 9 el consejero de Educación catalán va al colegio del niño de Canet a decir que el sistema catalán de educación es bueno… pero dicen que el catalán no se toca. El PSOE no secunda una moción para que se cumpla la sentencia del 25% en español.

Ataque a la Policía y a los Jueces en una sesión en una sala del Congreso por parte de Podemos y Bildu con representantes del Gobierno. El 15 de diciembre la vicepresidenta Díaz dice en el Congreso que si gobernara Vox tendrían huelgas y movilizaciones masivas. El presidente de la Generalidad decidido a desobedecer a la Justicia, blindando el catalán para no aplicar el 25%. El ministerio de Justicia oculta al Supremo datos clave de abusos sexuales de cara al indulto de Juana Rivas.

21 de diciembre, ongui etorri judicial en San Sebastián apoyando públicamente a un ex jefe de Eta antes de declarar por el asesinato de Gregorio Ordóñez. Portavoz PSOE acusa de barbaridad a Ayuso por dejar a los de pauta completa no hacer cuarentena… y horas después el presidente del Gobierno anuncia lo mismo.

El jueves 23 se aprueba la mascarilla obligatoria. El 24 los independentistas en contra del discurso del Rey. Aragonés queriendo la República catalana. El 26, el presidente de la Generalitat reafirma dos días después desde una escuela que quiere culminar el objetivo soberanista a través de una mayoría social y política.

El 24 y en Nochevieja homenaje al terrorista Mortadelo en Pamplona y a otros tres terroristas en Mondragón. El 29 dice el gobierno que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador y una gran oportunidad para impulsar cambios sociales y que la economía española encara un crecimiento en los próximos dos años. El precio de la luz se dispara en 2021. La media es un 94,5 más alta que en 2018. La inflación se dispara y cierra el año con subida del 6%.

En la última semana: El Coronel Pérez de los Cobos tiene que volver a su puesto por sentencia. El ministerio se hace el que no sabe. Sánchez en La Ser dice que el PSOE irá con coalición progresista frente al retroceso de Vox PP.

Lunes 10, el número tres del PSOE participó en una fiesta en el local de la trama del Tito Berni. El PSOE ignora la despolitización del CGPJ que pide la UE. Correos pierde 600 millones y se acerca al abismo.

Junqueras propone sendas consultas en País Vasco y Cataluña. La Junta Electoral le abre un expediente sancionador al presidente del Gobierno por hacer electoralismo en sede oficial en Bruselas. El 12 dice Bolaños que lo que ocurrió en el cara a cara es tener en frente a unos «ultras» con técnicas de ultras como la mentira.

Desde la cumbre de la OTAN en Vilna-Lituania-acusa de mentira y manipulación al PP, y además se permite decir que «hace un servicio público como presidente del Gobierno, denunciando los pactos de la oposición» que «nos están haciendo retroceder».

La red de embajadas catalanas supera ya con creces, la que se desmontó con el 155, con un coste cuatro veces superior ahora, con 21 delegaciones, frente a las 13 en 2017. Oferta 40.000 puestos de trabajo público con un gobierno en funciones. Se bloquea la investigación de Pegasus y no da explicaciones, como tampoco de sus acuerdos con Marruecos, y mientras en el mismo momento de esta semana, ERC y Bildu, el de las listas electorales ensangrentadas, proclaman públicamente hacer un frente común.

Un brevísimo resumen de los años 20 y 21 y de esta semana en la que estamos. Simplemente no hay palabras. La próxima semana continuará el 22 y lo que llevamos del 23. Imposible de entender por nadie sensato una democracia tan atacada diariamente por su jefe de Gobierno. Un auténtico ejemplo de quien no cree en absoluto en ella.