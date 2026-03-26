La eutanasia como espectáculo

Hay dolores que no se ven, pero pesan como una losa. Dolores físicos, dolores del alma, heridas que convierten cada mañana en una cuesta insoportable. Ante ese sufrimiento, lo primero debería ser el respeto, el silencio, la compasión. Por eso resulta tan inquietante contemplar cómo una decisión tan extrema, tan irreversible, tan íntima como la eutanasia acaba convertida en un escaparate público, en un debate de plató, en una bandera ideológica agitada por unos y por otros. Cuando una vida concreta, con nombre, rostro y lágrimas, pasa a ser material de consumo emocional, algo profundamente humano se degrada.

No cuesta entender que una persona joven, agotada por el dolor y por el desgaste psicológico, llegue a pensar que no puede más. Sería cruel juzgarla desde la comodidad de quien no sufre lo que ella. Pero precisamente por esa misma razón conviene preguntarse si una sociedad verdaderamente decente puede dar por buena una decisión definitiva tomada en medio de una tormenta. A los 25 años, la vida no está escrita; ni para bien ni para mal. Lo que hoy parece un túnel sin salida puede no serlo dentro de diez o quince años. El ser humano cambia, madura, aprende a convivir con heridas que un día creyó insoportables. ¿Y si detrás de esa petición no solo hubiera libertad, sino también desesperación, cansancio, soledad, abandono o una falta real de alternativas?

La gran trampa de nuestro tiempo consiste en confundir acompañar con rendirse. Una sociedad que ofrece la muerte con más claridad que el alivio, la escucha, el tratamiento o la esperanza, corre el riesgo de mandar un mensaje terrible a los más frágiles: que su vida vale menos cuando duele demasiado. Y ese mensaje, por mucho que se disfrace de compasión, tiene algo de derrota moral. Porque no siempre ayudar es confirmar el impulso más oscuro del sufrimiento; a veces ayudar es sostener, insistir, permanecer, cuidar cuando el otro ya no encuentra fuerzas para creer en sí mismo.

Peor aún es cuando todo esto se convierte en un espectáculo. Las cámaras, los titulares, el ruido político y la sentimentalización instantánea desfiguran la verdad. Ya no se habla de una persona, sino de un símbolo. Ya no se escucha el temblor de una conciencia rota, sino el eco de consignas preparadas. Y entonces el debate deja de ser humano para convertirse en utilitario: unos utilizan ese dolor para exaltar la libertad individual; otros, para blindar su discurso moral. En ambos casos, se corre el peligro de olvidar a la persona real, que no necesita focos, sino amparo.

Tal vez el verdadero progreso no consista en facilitar que alguien desaparezca cuando ya no puede más, sino en construir una sociedad capaz de no dejar solo a nadie en ese límite. Una sociedad que no empuje, aunque sea suavemente, hacia la salida. Una sociedad que no convierta la despedida en relato, ni la desesperación en argumento, ni la muerte en ceremonia mediática. Porque cuando la eutanasia deja de ser un drama silencioso para transformarse en espectáculo, todos perdemos un poco de humanidad.

Como madre de una niña, hay una idea que me desgarra por dentro: pensar que alguien tan joven pueda llegar a creer que la muerte es su única salida. Me mata imaginar una vida que apenas empieza cerrándose para siempre en mitad del dolor, la confusión y la desesperanza. Quizá por eso cuesta tanto asumir estas decisiones sin preguntarse, con angustia, si de verdad se hizo todo lo posible para sostenerla, acompañarla y convencerla de que, incluso en la noche más oscura, quedarse también podía ser una forma de esperanza.