Demasiado tarde para que el socio de Begoña borre las huellas del delito

Será porque se secó el grifo de los contratos públicos después de que estallara el caso Begoña Gómez, pero lo cierto es que el socio de la mujer del presidente en la cátedra de la Universidad Complutense —procesado al igual que ella— ha dimitido como administrador único de Innova Next, empresa que recibió más de 10 millones de euros en contratos tras la mediación de Begoña Gómez y que ahora pasa a llamarse Baliera Global. Cualquiera diría que, sin el maná del Gobierno, la empresa ya no le es rentable a este empresario que fue recomendado por Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno firmó dos cartas de recomendación para que Barrabés se hiciese con estas adjudicaciones de la entidad Red.es -dependiente ahora del Ministerio para la Transformación Digital-, y dirigidas a la formación digital de jóvenes y desempleados. Esa es la razón por la que el juez Peinado ha procesado tanto a Begoña Gómez como al empresario por los delitos de tráfico de influencias y corrupción. El magistrado ha emitido este lunes la resolución en la que concluye la existencia de indicios suficientes para la celebración de un juicio con jurado contra Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, la asistente de la mujer del presidente del Gobierno.

El juez lo tiene claro: «Consta que a partir del 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés se reunió con Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir, cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés / The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado máster, cuando hasta ese momento Barrabés y su grupo no habían tenido relación con el mismo.

Y que las cartas fueron un beneficio al grupo de Juan Carlos Barrabés y se firmaron en un momento concreto en que Juan Carlos Barrabés estaba asesorando a Begoña Gómez en la constitución de la futura cátedra, y que fueron presentadas a las licitaciones públicas indicadas».

Pues bien: la recomendación surtió efecto, porque las sociedades de Barrabés lograron los contratos públicos de Red.es por más de 10 millones. Esos contratos están siendo también investigados por la Fiscalía Europea, que ha citado a Begoña Gómez en calidad de testigo. Ahora, cuando los negocios de Begoña están bajo la lupa de la justicia y a Barrabés ya no le llueven los contratos, es momento para la retirada. A eso se le llama borrar las huellas del delito. Pero llega demasiado tarde.