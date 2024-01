¡Ofertón!: esta elegante y sencilla báscula ahora solo cuesta 11€ en Amazon

¿Has decidido cuidarte más este año? Si quieres empezar a deshacerte de los excesos de las navidades, seguro que ya has comenzado a ojear dietas o incluso gimnasios, pero hay algo que necesitas tener mucho antes que todo eso: una buena báscula. ¿Todavía no tienes una? ¿Sigues usando un modelo antiguo analógico? Olvídate de esto y echa un vistazo a lo que Rowenta tiene para ti. Una de las mejores marcas del mercado de los productos para el cuidado personal y el hogar tiene una báscula inteligente en oferta a la que no te vas a poder resistir.

Amazon ha rebajado un 30% por tiempo limitado la Báscula Rowenta BS1400 Premiss. Un modelo sencillo, elegante, duradero e inteligente con el que podrás controlar tu peso sin problema, e incluso olvidarte por completo de él cuando no lo estés usando. Es una de las mejores básculas del catálogo de Rowenta, y ahora te puedes ahorrar más de 4 € en su compra gracias a este descuento especial. ¿Quieres saber qué ofrece para decidirte? Pues sigue leyendo, porque te lo vamos a contar absolutamente todo.

Comprar en Amazon por ( 15,99 ) 11,16€

La Báscula Rowenta BS1400 Premiss es una opción muy elegante, discreta y efectiva para controlar tu peso. Cuenta con una amplia superficie de vidrio templado de 30 x 30 cm y una pantalla digital de hasta cuatro dígitos perfectamente integrada. Además, tiene un grosor de tan solo 23 mm de alto, lo que hace que sea sorprendentemente compacta, sin renunciar a su estética y su durabilidad. Además, su estructura extraplana con base de cristal facilitan la limpieza y permiten guardarla con facilidad cuando no está en uso.

No tendrás que preocuparte por encenderla o apagarla, ya que cuenta con un sistema de conexión automática, encendiéndose al subirse y apagándose automáticamente después de 5 segundos sin uso, lo que hace que sea muy fácil de usar y que también tenga una durabilidad mucho mayor. Por otra parte, la capacidad de hasta 150 kg con una graduación precisa de 100 g la hace apta para todo tipo de usuarios.

La báscula Premiss de Rowenta no solo ofrece precisión y comodidad, sino que también se distingue por estar siempre impecable gracias a su plataforma de vidrio templado. Viene lista para desempaquetar y utilizar, ya que cuenta con una pila CR2032 incluida, permitiendo un uso inmediato. Una solución fácil de usar, perfecta si quieres controlar tu línea y que trae la combinación ideal de simplicidad, buen diseño y tecnología. ¿Lo mejor de todo? Que ahora te la puedes llevar a casa por solo 11,16 € gracias a esta oferta que te traemos. ¡Pero date prisa!

