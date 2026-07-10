¿Por qué Iberdrola es la compañía energética más popular en España?

Elegir una compañía de luz ya no consiste solo en buscar la tarifa más barata. Hoy en día también merece la pena fijarse en otras cuestiones, como el tipo de tarifa que ofrece, si tiene opciones para instalar placas solares, soluciones para cargar un coche eléctrico o herramientas que te ayuden a controlar mejor el consumo. Al final, la mejor opción es la que se adapta a tu forma de vivir y no solo a tu factura.

Por otro lado, la mayoría de personas también buscamos pagar con más tranquilidad. Después de los cambios que ha vivido el mercado en los últimos años, cada vez más consumidores prefieren tarifas que les permitan saber mejor cuánto van a gastar mes a mes. En ese sentido, Iberdrola reúne muchos de los aspectos que hoy valoran los consumidores: precios competitivos, una fuerte apuesta por las energías renovables, una tarifa pensada para quienes tienen coche eléctrico y un catálogo de servicios que va mucho más allá del suministro de luz. Te contamos por qué destaca frente a otras opciones.

Contrata una tarifa sin sorpresas con Iberdrola

Precios económicos: su mayor punto fuerte

Cuando toca contratar la luz, lo normal es empezar mirando el precio, pero el problema es que comparar tarifas no siempre es tan fácil como parece. Cada compañía tiene sus propias condiciones, horarios y tipos de contrato, así que no basta con quedarse solo con la cifra que aparece en el anuncio. Lo mejor es revisar bien qué ofrece cada plan y si realmente encaja con la forma en la que consumes electricidad en casa. Es decir, hay que comparar su oferta global y no solamente el coste de la luz.

Entre las tarifas de Iberdrola, una de las más interesantes es el Plan Online 3 Periodos. Está pensado para quienes pueden mover parte de su consumo a las horas en las que la electricidad cuesta menos, conocidas como horas valle.

De hecho, el comparador oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa esta tarifa entre las más competitivas de las grandes comercializadoras. Es una opción especialmente interesante para quienes aprovechan la noche o los fines de semana para poner la lavadora, el lavavajillas o utilizar otros electrodomésticos que consumen más luz.

Aprovecha los precios baratos de Iberdrola

La tarifa de luz de Iberdrola: estable y sin sorpresas

Otra de las cosas que más valoran los consumidores es saber, más o menos, cuánto van a pagar a final de mes. Después de las subidas que ha vivido el mercado eléctrico en los últimos años, muchas familias prefieren tarifas que les den más estabilidad y eviten los cambios continuos en el precio de la energía eléctrica.

La diferencia está en cómo se calcula ese precio. Hay tarifas que cambian según evoluciona el mercado, mientras que otras mantienen unas condiciones más estables. Esto hace que sea mucho más fácil controlar el gasto y organizar el presupuesto de casa sin llevarse sorpresas en la factura.

Para responder a esa necesidad, Iberdrola ofrece distintas tarifas según la forma de consumir de cada hogar. Hay opciones para quienes prefieren pagar el mismo precio durante todo el día y también para quienes pueden concentrar parte del consumo en las horas valle y ahorrar aprovechando esos tramos más económicos.

Controla el gasto en tu factura de luz con Iberdrola

Energía renovable, un punto cada vez más importante

A la hora de elegir compañía eléctrica, el precio sigue siendo importantísimo, pero no es lo único que se valora. Cada vez hay más personas que también se fijan en el origen de la energía que consumen y prefieren contratar una empresa con un compromiso claro con la sostenibilidad.

Iberdrola destaca especialmente cuando a energía renovable se refiere. Más del 90% de la electricidad que produce en España está libre de emisiones y cuenta con Garantías de Origen, un certificado que acredita su procedencia renovable. Además, su apuesta por este tipo de energía ha sido reconocida en algunos de los principales índices internacionales de sostenibilidad.

Además, has de saber que no es una apuesta reciente, sino que Iberdrola lleva 25 años formando parte del Dow Jones Sustainability Index y también aparece entre las compañías mejor valoradas en clasificaciones como Clean200, que reúne a las empresas con mayor contribución a una economía más sostenible. A finales del primer trimestre de 2026, el grupo superaba los 46.000 MW de potencia renovable instalada en todo el mundo, consolidándose como uno de los referentes internacionales en la transición energética.

Apuesta por Iberdrola, una compañía de luz sostenible

Servicio completo para tu vivienda

Actualmente, una compañía energética hace mucho más que suministrar electricidad. Por eso, otro de los puntos fuertes de Iberdrola es que reúne diferentes soluciones para cubrir las necesidades de los hogares, tanto si quieres ahorrar como si estás pensando en dar el salto a un consumo más eficiente. Además de las tarifas de luz y gas, también ofrece servicios como:

Autoconsumo con placas solares

Soluciones para coche eléctrico

Medidas de eficiencia energética

Comunidades solares

Si, por ejemplo, te planteas instalar paneles solares en casa, Iberdrola dispone de distintas opciones de autoconsumo que incluyen todo el proceso, desde la instalación hasta la compensación por la energía que no consumes. Asimismo, puedes seguir la producción de tus placas directamente desde el móvil.

A esto se suma una de las redes de recarga pública para vehículos eléctricos más amplias de España, con más de 11.000 puntos repartidos por todo el país. Y si prefieres cargar el coche en casa, también cuenta con una tarifa específica pensada para aprovechar las horas nocturnas, cuando la electricidad resulta más económica.

Soluciones para todo el consumo de energía doméstico

Una aplicación para tener el consumo bajo control

Por otro lado, y teniendo en cuenta que hoy lo hacemos casi todo desde el móvil, también tiene sentido poder gestionar la energía de casa desde una app. Iberdrola lleva tiempo apostando por esa experiencia digital y, según el ranking elaborado por Clevergy en 2026, su aplicación es la mejor valorada del sector energético en España, con una puntuación de 73 sobre 100.

Esta valoración tiene en cuenta aspectos como lo fácil que resulta utilizar la aplicación, las herramientas para ahorrar, las opciones de gestión y el control del consumo. Desde la app puedes consultar cuánta electricidad estás gastando en tiempo real, descargar tus facturas, recibir avisos y acceder a recomendaciones para consumir de forma más eficiente, todo desde el móvil.

Forma parte de Iberdrola, la compañía de luz mejor valorada

Una compañía con experiencia y buena valoración

Cuando vas a contratar la luz, aunque como hemos dicho sea lo que primero se mira, no solo importa el precio. También da tranquilidad saber que detrás hay una empresa con trayectoria y una buena reputación. En ese sentido, Iberdrola figura entre las cinco compañías con mejor reputación de España, según Merco, y suma 125 años de experiencia. Además, es una de las empresas energéticas de referencia en Europa.

Otro aspecto a tener en cuenta es la atención al cliente. Iberdrola combina la gestión online con una amplia red de oficinas repartidas por toda España para quienes prefieren hacer sus gestiones en persona. Esa combinación también se refleja en la opinión de los usuarios: en Trustpilot alcanza una puntuación de 4,3 sobre 5, basada en más de 17.000 valoraciones.

Apuesta por la seguridad que te da Iberdrola

Beneficios más allá de la factura

Además de sus tarifas y servicios, Iberdrola ofrece algunas ventajas pensadas para premiar a quienes ya son clientes. Un ejemplo es Mi Iberdrola, un programa con el que puedes acumular saldo para descontarlo después de tus facturas, participar en sorteos y acceder a promociones en otros productos y servicios. No es el motivo principal para elegir una compañía eléctrica, pero sí un extra que puede resultar interesante si buscas obtener algún beneficio adicional.

Aprovecha los extra que te ofrece Iberdrola

Dicho esto esto, te puedes preguntar si Iberdrola es la mejor compañía de luz. Pues bien, si valoramos aspectos como el precio, su apuesta por las energías renovables, las herramientas digitales o la variedad de soluciones que ofrece para el hogar, reúne muchos de los requisitos que hoy buscan los consumidores. En definitiva, es una compañía preparada para responder tanto a las necesidades actuales de las familias como a las que irán surgiendo con el tiempo.

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