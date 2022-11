Decora tu casa de terror con estas originales lámparas

Si quieres disfrutar la fiesta al máximo, lo mejor es contar con los ornamentos adecuados. En este artículo te vamos a hablar de la mejor iluminación de terror de Amazon , toda una clase de artilugios con los que puedes decorar tu casa en cualquier fiesta.

Gracias al uso de esta iluminación podrás crear una cena o una fiesta temática, decorando la casa con una serie de elementos fundamentales que nunca pueden faltar en una celebración de miedo. Si estás buscando ideas con las que decorar tu casa y que esta parezca un poco más siniestra, no te pierdas lo que te vamos a mostrar a continuación.

Está claro que la calabaza es uno de los elementos más característicos, por lo que no debe faltar en ninguna decoración que se precie de serlo. En este caso, te presentamos estas pequeñas velas con forma de calabaza .

Estas pequeñas velas de calabaza de Amazon son perfectas para colocar por toda la casa, desde para ambientar la mesa hasta decorar las ventanas con ellas. Lo mejor de estas pequeñas velas es que no cuentan con llama alguna, se encienden a través de la iluminación led.

Esto es una gran ventaja, ya que no solo dejarás de preocuparte por encender la vela o procurar que no se apague, sino que también las convierte en un elemento mucho más seguro ya que no tendrás que preocuparte de sufrir ningún incendio .

Precisamente por el motivo de no contar con llama, podrás colocarlas con una mayor tranquilidad en cualquier lado, desde debajo de una telaraña falsa hasta en una mesa con trapos viejos, no correrás ningún tipo de peligro . El efecto de la llama es de lo más natural y juntas lograron crear un aspecto mucho más siniestro.

Finalmente, que se trate de iluminación LED , te sirve para asegurarte de que tendrás batería y velarás para rato.

Comprar en Amazon

De las calabazas pequeñas pasaron a las calabazas grandes. En este caso, no se trata de un mismo modelo en donde tan solo cambia el tamaño, no, se tratan de calabazas diferentes que cuentan con protección IP67 para su uso en exterior .

De esta forma, estas calabazas son perfectas para iluminar cualquier zona del interior de la casa y, por supuesto, también del jardín. Son unas calabazas perfectas para llevarlas en la mano junto al disfraz más terrorífico, ya que también pueden actuar como linterna.

De la misma forma que sucedía con las calabazas más pequeñas con forma de vela, la iluminación de estas calabazas más grandes es a través de LED. Con esto te aseguras una iluminación mucho más segura, ya que no se calienta y, por supuesto, no tiene llama. Además, que se trate de iluminación LED te permite que la batería se consuma mucho menos por lo que tendrás calabaza iluminada para rato.

Comprar en Amazon

Cambiamos las calabazas por un par de cráneos. En este caso, a pesar del cambio de figura, siguen siendo igual de espantosas si es que estos cráneos no lo son más. Este par de cráneos son una lámpara de cristal que cuenta con bombillas LED que sirven para crear una atmósfera de lo más aterradora.

A pesar de que son productos para decoración y que podrían interpretarse como productos de broma, lo cierto es que estas lámparas de pared de cráneo vintage de Amazon están fabricadas con materiales de primera calidad. Cuentan en su fabricación con hierro de primera calidad y pintura a altas temperaturas para conseguir unos detalles mucho más realistas.

Estas lámparas de techo son muy sencillas de instalar y se pueden acoplar a la pared para luego desmontarlas sin ningún tipo de problema. Si buscas un ambiente algo más siniestro, pero con un toque de sofisticación que se aleje de la risa malévola de las calabazas, estas lámparas de cráneo de cristal de Amazon son una opción estupenda.

Comprar en Amazon

Además de las calabazas y las calaveras, otro de los elementos más significativos de miedo son las telarañas. Las telarañas logran crear esa atmósfera de lugar viejo, abandonado, donde nunca suceden cosas buenas.

En este caso, se trata de una telaraña con luces LED de Amazon que, además, es resistente al agua por si la quieres colocar en exteriores. Esta telaraña es un diseño bastante creativo de luces LED que puedes aprovechar a colocar en cualquier rincón de la casa.

Un compendio de 70 pequeñas luces LED de color naranja que se pueden colocar con los 8 ganchos adhesivos que vienen en la caja. Además, se trata de una iluminación perfecta para crear el ambiente deseado en una velada terrorífica.

Comprar en Amazon

Finalmente, no puede haber una celebración de terror sin que en la decoración no haya unos fantasmas. En este caso, este pack de tres fantasmas pequeños de Halloween los podrás colgar del techo para mejorar el ambiente y la iluminación del lugar.

Cuentan con una iluminación pequeña en la parte de la cabeza que sirve para resaltar su terrible mirada y aportar diferentes colores a la decoración. Estos fantasmas miden 60 cm de alto y 57 cm de ancho, por lo que son perfectos para colocar en cualquier lugar de la casa.

Además de poder colgarlos del techo, si lo prefieres puedes colgarlos de la ventana, en el porche o en las estacas del jardín. Debido al tamaño compacto con el que cuentan estos Fantasmas pequeños de Amazon no tendrás problema alguno para colocarlos donde quieras.

Puedes aprovechar para combinarlos con el resto de la iluminación o colocarlos por su cuenta. Debido a la pequeña iluminación con la que cuentan, podrás crear atmósferas de terror en donde su presencia sea mucho menos perceptible, por lo que mejorarás mucho la atmósfera del lugar .

Comprar en Amazon

Política comercial okshopping