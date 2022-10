Lucir una melena sana y brillante es posible con estos champús en seco

¿Te has levantado con prisas y no te da tiempo a lavarte el pelo, secarlo y peinarlo como haces habitualmente? ¿Tu cabello graso te obliga a lavártelo todos los días y tu cuero cabelludo se resiente? ¿O quizá tienes el pelo teñido y necesitas espaciar al máximo los lavados para que el color no desaparezca? Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, ¡el champú en seco es el producto que necesitas!

Se podría decir que es milagroso, ya que hará que tu pelo parezca recién lavado, con una textura y un volumen espectacular en un par de minutos. El silicato suele ser su ingrediente principal, pues es capaz de eliminar el exceso de grasa sin necesidad de lavarlo de manera tradicional.

La forma de utilizarlo es realmente sencilla y, sobre todo, rápida: basta con pulverizar el producto sobre la raíz, separando el pelo por capas, masajear suavemente con una toalla o con las manos y después cepillarlo para evitar que quede cualquier tipo de residuo. ¿El resultado? El pelo parecerá recién lavado, con brillo y un volumen natural, así como un aroma de lo más agradable.

Es ideal si tienes el pelo graso y necesitas lavarlo prácticamente todos los días. El uso del champú en seco te permitirá espaciar un poco más los lavados, aunque hay que recordar que en ningún caso debe sustituir al lavado tradicional con agua ni tampoco se debe usar diariamente. Para entendernos, es un producto que queda relegado a esas situaciones de emergencia, cuando el pelo está realmente sucio y, por el motivo que sea, no queremos ni podemos lavarlo.

Y ahora que ya sabes las múltiples ventajas que tienen, seleccionamos cinco champús en seco, disponibles en Amazon a un precio asequible, para que tu pelo luzca siempre como recién salido de la ducha.

El champú en seco de Batiste viene en un cómodo spray de 200 mililitros con un diseño exterior tropical. Su función es crear un efecto limpio eliminando la grasa de las raíces y dejando el cabello con un aspecto fresco y sin apelmazar. Evita tener que lavar el pelo a diario y ayuda a la recuperación del cuero cabelludo entre los lavados. Tampoco es necesario aclarar con agua, como su propio nombre indica.

Además de las ventajas que tiene a nivel de limpieza, también permite crear peinados con mucho más cuerpo y recogidos con textura. El pelo rizado queda completamente definido, sin acartonar, e incluso se puede utilizar como pulverizador antes de hacerte ondas para una mayor duración.

Uno de sus puntos fuertes es que se centra en la sequedad sin dejar el cabello graso y sin causar ningún daño. Esto es posible gracias a que no contiene sulfatos, parabenos, aluminio ni amonio. Es completamente seguro para los cabellos teñidos y para los tratamientos con queratina. La marca recomienda rociarlo a unos 30 centímetros del pelo completamente seco, masajear la raíz con la yema de los dedos y cepillar hasta eliminar el exceso de residuos para que quede el resultado deseado.

Hay champús en seco que se pueden aplicar sobre todos los tonos de color, mientras que otros son específicos. En este caso, el de Moroccanoil está formulado para cabellos castaños y morenos. Contiene almidones ultrafinos de arroz que se funden con el cuero cabelludo después de masajearlo suavemente. De esta manera, combatirás los residuos blancos y opacos que a menudo dejan este tipo de champús.

Bastará con pulverizar el producto sobre las raíces a unos 15-20 centímetros de distancia y dejar que se seque. Después, se debe masajear igual que se haría con un champú tradicional. Para obtener mejores resultados, se debe cepillar después el cabello. De esta manera, el producto absorberá de manera inmediata la grasa, el olor y los residuos de cualquier producto.

El champú en seco Gliss de Schwarzkopf deja el cabello limpio al instante. Es perfecto para utilizar entre los lavados, ya que su fórmula aporta un día extra de frescor, limpieza y volumen sin necesidad de lavarlo. La forma de aplicación es muy sencilla: se debe agitar el envase enérgicamente antes de cada uso, abrir el pelo en la zona en la que se quiera aplicar el producto y pulverizar a unos 20 centímetros de distancia.

Con la cabeza hacia abajo, se debe masajear el cabello con una toalla, un cepillo o simplemente con las manos limpias. De esta manera, se eliminará cualquier resto de producto y el cabello quedará brillante y con volumen. Este champú es para melenas con tendencia grasa, pero también está disponible para cabellos finos y sin volumen.

Este pack de Got2B de Schwarzkopf incluye tres envases de champú en seco de 200 mililitros cada uno. Ofrece un frescor extra, volumen y brillo desde la raíz hasta las puntas. Permite alargar los lavados y refrescar tu cabello cada vez que lo necesites. Además, el pelo huele como recién lavado gracias a su aroma fresco y brisa tropical con un toque afrutado.

Se debe agitar enérgicamente el envase antes de utilizarlo y después vaporizar sobre la raíz del cabello dividiéndolo entre capas, a una distancia de unos 20 centímetros. Se debe dejar actuar durante unos segundos, masajear suavemente el cabello y retirar los residuos con un cepillo.

Como truco, la marca recomienda aplicar sobre todo en las raíces, en la parte posterior del cuero cabelludo y en el flequillo para absorber el exceso de grasa de la manera más eficaz posible.

Este champú en seco de Batiste es apto para todo tipo de cabellos. Su fórmula a base de almidón de arroz permite espaciar al máximo los lavados para dejar un pelo con aspecto limpio y un aroma de lo más agradable gracias a sus notas de almizcle, lirio, rosa, lavanda y naranja. En solo un minuto lucirás una melena espectacular gracias a su sistema Shake&Go!

Es ecofriendly, ya que todos los champús de la marca están elaborados con gases GLP —Gas Licuado de Petroleo—, en lugar de con gases químicos. También está libre de sulfatos y es un producto vegano, ya que ni contiene ingredientes de origen animal ni testan en ellos.

