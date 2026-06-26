Este té hará que te guste el Earl Grey: cítrico, floral y con más personalidad que cualquier otro

¿Te has cansado de tomar café y buscas una alternativa más saludable y completa? Pues el Té Negro Earl Grey Special te va a interesar. Es un té cítrico tan aromático como sabroso que, además de antioxidantes, te aporta energía de una forma más natural y saludable. ¡Y además está de oferta ahora mismo en TeaShop!

De hecho, al descuento que tiene en su pack de 250 gramos le puedes añadir un descuento adicional del 10% usando nuestro cupón exclusivo OKDIARIO10 y llevártelo aún más barato.

Por qué te lo recomendamos

Su toque cítrico mezcla bergamota y piel de naranja de una forma muy distinta a cualquier Earl Grey.

Tiene pétalos de aciano y flores de jazmín que le dan una complejidad aromática muy especial.

Al ser té negro, aporta antioxidantes y teína para facilitar tu actividad sin excesos.

Prepararlo solo requiere 4 minutos a 95 ºC. Es rápido, sin complicaciones y con un resultado ideal.

Té Negro Earl Grey Special

Si hay algo que diferencia al Té Negro Earl Grey Special de cualquier otro es, simplemente, todo. Tiene bergamota y piel de naranja, dándole un fuerte aroma y un toque cítrico que engancha. Aun así, logra un interesante equilibrio de sabores con unos matices florales y una suavidad que llegan gracias al aciano, el jazmín y la hierba limón. Todo ello en un té negro que, además de saber y oler bien, te aporta antioxidantes y energía para comenzar el día con fuerza o incluso salir del bajón que suele dar después de comer. Te puedes olvidar del café gracias a él.

Lo recomendamos a cualquiera que quiera cuidar su salud, gracias a su carga de antioxidantes y su composición natural, pero también a quienes tengan un día a día muy ajetreado y necesiten un chute de energía más natural y saludable que el café.

¿Está bueno este té, qué dicen las reseñas?

Según los usuarios, este té negro es toda una caja de sorpresas. Las reseñas destacan sobre todo su sabor y su aroma, e incluso hay quienes recomiendan tomarlo con miel y leche de avena. Aquí puedes leer algunas valoraciones que hemos recopilado:

«Excelente sabor, muy aromático. Es el preferido de mi marido.»

«Es mi té favorito. Lo tomo desde hace años. Antes tomaba café. Exquisito sabor.»

«La bergamota y los citricos le hacen especial y unico. Esta buenisimo y con un poco de miel y leche de avena está espectacular.»

Con envío a domicilio y en formato de 250 gramos, que da para 125 tazas. Además, recuerda que, para llevártelo a este precio más reducido, solo tienes que usar nuestro cupón exclusivo OKDIARIO10. ¿Vas a comprarlo?

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