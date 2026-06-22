Esta mini lata de té con cereza y rosa de Tea Shop arrasa entre las amantes del skincare

¿Buscando un nuevo té que probar para cambiar un poco de aires? ¿Y si aprovechas para comprar algo con un sabor nuevo, pero que además te sirva para decorar? Deberías echar un vistazo a esta Minilata de Té Sakura Beauty Blend. Tiene un estilo de lo más adorable y, en su interior, trae 25 gramos de una combinación de tés que te va a sorprender por su sabor suave y nada empalagoso. Además, ahora mismo te la puedes llevar más barata si usas nuestro cupón OKDIARIO10.

Un té que puedes disfrutar en solitario o incluso regalar gracias a ese packaging tan atractivo. Es un acierto total para todo amante de los tés.

Por qué lo recomendamos

La combinación de té blanco, verde y matcha consigue un resultado delicado, aromático y muy equilibrado.

El diseño de lata floral exclusivo de esta tienda online queda perfecto como decoración.

Solo necesitas 3 minutos para tener lista una taza.

La relación calidad-precio es difícil de igualar con lo que cuesta.

Minilata de Té Sakura Beauty Blend

La Minilata de Té Sakura Beauty Blend es uno de esos paquetes que enamora a primera vista. La lata tiene un diseño que encaja muy bien para decorar mientras guardas cosas, aunque lo importante está en ese interior que aprovechas antes de usarla como elemento decorativo. Su té tiene una mezcla de matcha, verde y blanco con manzana, kiwi, cereza Morello, almendras, botones de rosa y pétalos de aciano. ¿Y qué consigue con todo eso? Pues un sabor de lo más característico, muy suave, afrutado y con toques florales que no empalaga, pero deja un regustillo de lo más agradable.

Te sirve tanto para disfrutar de un buen té con el que relajarte, como para tener una lata de lo más mona cuando te lo acabes. Si conoces a alguien a quien le gusten las bebidas calientes, es un regalo redondo.

¿Tiene buenas reseñas esta lata de té?

La inmensa mayoría de personas que lo han comprado lo recomiendan tanto por su sabor, como por su aroma y por el packaging que tiene, ya que luego se puede reaprovechar. Aquí te dejamos algunas reseñas:

«Té delicado y aterciopelado al paladar. Con un sabor muy característico que lo hace único, es suave y esta delicioso.»

«La cajita es preciosa y el té riquísimo.»

«Es una mezcla delicada y sorprendente. Para saborear despacio y apreciar sus matices.»

Recuerda que, para conseguirlo a este precio, tienes que usar el cupón OKDIARIO10 al añadir el té en la cesta de la compra. ¡Aprovecha!

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