Bosch tiene el kit de taladro más completo que puedes encontrar ahora mismo, y además está de oferta

El taladro percutor Bosch Easy Impact es un todo en uno con más de 240 accesorios, maletín y doble batería para que te olvides de cables.

Los mejores maletines de herramientas del 2025: más valorados y precios

Taladro percutor Bosch EasyImpact
Taladro percutor Bosch EasyImpact

Hay muchas herramientas que no pueden faltar en un hogar, y el taladro es una de ellas. Si estás buscando uno, deberías echar un vistazo al Taladro percutor Bosch EasyImpact. No solo por lo potente que es, o lo versátil al ser también destornillador, sino porque incluye 241 accesorios, funciona sin cables, tiene doble batería y es facilísimo de usar. ¡Ah!, y también porque está rebajado a 115 €.

El kit de bricolaje perfecto para cualquier casa. Da igual si quieres este taladro para hacer algunos arreglos o incluso usarlo para trabajar, porque no te va a decepcionar.

¿Por qué recomendamos este taladro?

  • Trae 2 baterías para que puedas alternar entre una y otra y no quedarte sin poder usar el taladro.
  • Su maletín rígido es apilable y organiza los 241 accesorios perfectamente.
  • Va genial tanto en madera como en hormigón.
  • El cambio de broca se hace en segundos, y sin necesidad de llaves.

Comprar en Brico Depot por (135 €) 115 €

Taladro percutor Bosch EasyImpact

Taladro percutor Bosch EasyImpact

La principal razón por la que el Taladro percutor Bosch EasyImpact logra diferenciarse del resto es por todo lo que abarca y lo bien que lo hace. Viene con un maletín en el que se incluyen 241 accesorios totalmente organizados, con brocas y cabezales de toda clase. Así, puedes usarlo para atornillar en madera o taladrar en hormigón y mampostería sin complicaciones. De hecho, cuenta con 2 velocidades y 20 niveles de par con los que puede abordar cualquier tarea. Además, pesa solo 1,4 kg y es muy ergonómico y compacto, lo que lo hace especialmente cómodo y fácil de usar, y como tiene dos baterías, puedes usar una mientras cargas otra y así nunca dejas de trabajar.

Este taladro es genial para hacer labores de bricolaje en casa, aunque también es muy bueno para labores profesionales. Te va a sorprender.

Esto opinan quienes lo tienen

Que es práctico, que la doble batería es una ventaja, que trae muchísimas brocas y tornillos… Las valoraciones de este taladro son muy positivas, como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

  • «Muy práctico. Al tener 2 baterías lo puedo usar en cualquier lugar.»
  • «Muchísima variedad de brocas, tornillos y tacos a muy buen precio.»
  • «Pack muy completo. Taladro con 2 batería y accesorios. Para trabajos de bricolaje casero es ideal. Lo recomiendo.»

Comprar en Brico Depot por (135 €) 115 €

 

Si lo compras ya, lo recibirás en casa en un plazo de entre 1 y 3 días hábiles, aunque podrás ir a recogerlo en 24 horas gratis a cualquier tienda Brico Depot cercana. ¿Vas a hacerte con él?

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