Los biólogos no dan crédito pero han encontrado por primera vez en Ecuador un escarabajo prehistórico que excava túneles en la madera y se alimenta de hongos

Un grupo de investigadores ha realizado un gran descubrimiento en Ecuador: un nuevo escarabajo que tiene más de 100 millones de años, vive dentro de la madera y se alimenta de hongos. Este hallazgo que ha dado la vuelta al mundo ha sido publicado en la revista científica The Coleopterists Bulletin, en la que los expertos biólogos han desgranado este gran descubrimiento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el hallazgo de este escarabajo en Ecuador.

«El escarabajo de la madera». Así se ha apodado a la nueva especie de escarabajo que ha sido hallada en Ecuador y que vive desde la prehistoria, concretamente de la época del Cretácico inferior, que fue hace 113 millones de años. Esto es lo que dice el registro fósil de un insecto que documenta la presencia de la familia Lymexylidae en Ecuador, un país que está en el punto de mira de biólogos de todo el mundo en lo que a la biodiversidad se refiere.

Expertos de todo el mundo nunca habían imaginado que este escarabajo de la madera estuviera presente en Ecuador y es más, se han encontrado distintas ramas de esta especie de insectos en provincias como Esmeraldas, Manabí, Orellana, Pastaza y Pichincha. Así que si este escarabajo prehistórico ha aparecido en estos puntos del país, todo indica que estará distribuido por todo su territorio. Eso es lo que se barrunta mientras los zoólogos siguen con las investigaciones.

El ‘nuevo’ escarabajo de Ecuador

Y, ¿por qué se le ha llamado el escarabajo de la madera? Bien sencillo. Según reza este estudio publicado en la revista The Coleopterists Bulletin, las larvas de este escarabajo viven dentro de la madera y escavan túneles. Dentro de ella se alimentan de hongos y, según dicen los estudios, al parecer puede que «cultiven» estos hongos dentro de la madera. Por lo que respecta a sus dimensiones, este estudio dice que se caracterizan por su estructura física esbelta y longitudinal con una longitud de entre cinco y 40 milímetros.

Este hallazgo realizado por expertos del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y del Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Corea del Sur tuvo lugar en el Parque Nacional Sumaco, en la provincia de Napo, en Ecuador. Durante semanas de investigaciones, estos biólogos reecolectaron especies de estos escarabajos de madera en su hábitat natural y una de las primeras conclusiones, que reflejan en este estudio, es que tienen una vida muy breve que tiene que ver con la de la madera. Su fase larval puede extenderse durante dos años mientras viven de los hongos que siembran en la madera, mientras que en la época adulta se enfocan en reproducirse y perecen a los pocos días.

La vida ‘oculta’ de esta familia de Atractocerus brasiliensis, que nunca se había registrado en Ecuador, ha hecho que haya pasado desapercibida para los biólogos de todo el mundo, que ahora intuyen que esta especie de escarabajo de madera puede estar repartida por todo el Amazonas. La investigación se seguirá sucediendo durante los primeros meses después de ser testigos de un hallazgo que puede marcar un antes y un después en lo que respecta a la biodiversidad de un país como Ecuador.