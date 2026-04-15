Los agricultores de Jaén están en pie de guerra: la plaga de algodoncillo arrasa hasta el 60% de los olivares

La protección de los olivares en España es fundamental y la ciencia ha desarrollado ideas como el uso de lana para mejorar el suelo. Sin embargo, eso no ha evitado que la presión en los campos de Jaén aumente por culpa de las plagas.

Todo por culpa de una plaga aparentemente menor, pero que en unos pocos años se ha transformado en una amenaza real para el olivar jienense. ¿De qué hablamos? Del avance del Euphyllura olivina, más conocido como algodoncillo.

El problema es que está generando pérdidas en el campo de hasta el 60%; un duro golpe para una de las zonas más productivas de aceite de oliva de España, lo que pone en jaque el futuro de miles de familias.

La peligrosa plaga que avance sin control en los olivares de Jaén

La comarca de La Loma se ha convertido en el epicentro de esta crisis. Municipios como Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo o Mogón concentran los mayores daños tras varios años de proliferación descontrolada del insecto.

El algodoncillo no es nuevo en el olivar, pero el cambio en las condiciones climáticas ha disparado su expansión. Y es que los inviernos suaves y las primaveras húmedas han favorecido su reproducción, y dificultan el control.

El insecto tiene una forma de operar clara: deposita gran cantidad de huevos en distintos momentos, por lo que frenar su ciclo biológico con tratamientos convencionales es muy difícil.

Aunque hay otras plagas peligrosas en Andalucía, el algodoncillo puede ser fatal. Segrega una secreción blanquecina que cubre los brotes y las yemas, con lo impide que el fruto se desarrolle con normalidad.

Además, la melaza que produce favorece la aparición de la negrilla (Capnodium spp.), bloqueando la fotosíntesis y agravando aún más los daños.

La plaga de algodoncillo provoca pérdidas millonarias en los olivos de Jaén

El alcance de la plaga es crítico. Se estima que más de 10.500 hectáreas de olivar en la zona están afectadas, en una de las comarcas más productivas de la provincia de Jaén.

En los casos más severos, las pérdidas de cosecha oscilan entre el 30% y el 60%, con lo que comprometen la rentabilidad de numerosas explotaciones.

Ante esta situación, el sector se ha movilizado. Agricultores, cooperativas y técnicos han intensificado las reuniones para buscar soluciones eficaces que permitan frenar el avance del insecto.

Hay que entender que muchas explotaciones dependen exclusivamente del rendimiento del olivar. Es decir, si no se controla esta plaga, las pérdidas serán millonarias.

Lo peor de todo es que no hay una solución cercana, ya que es complicado encontrar tratamientos efectivos. El periodo de puesta del insecto es largo y los métodos tradicionales no son efectivos.

El plan de choque de los agricultores andaluces para defender al olivar

Para hacer frente a esta amenaza, han formado un grupo operativo liderado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, con la participación de Jaencoop, la Universidad de Granada y el IFAPA.

Entre las medidas planteadas destacan los tratamientos coordinados y simultáneos, así como la recuperación de la fauna auxiliar. La introducción de depredadores naturales es la herramienta para reducir la plaga sin depender en exceso de los productos químicos.

Paralelamente, la Junta de Andalucía ha elaborado un plan de acción específico que incluye asesoramiento técnico, sesiones informativas y una guía de manejo integrado para los agricultores.