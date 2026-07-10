El VAR no revisa un penalti por mano clarísima de Ngoy en un disparo de Baena
El árbitro deja pasar una mano clara de Ngoy en el área a disparo de Álex Baena, al considerar que estaba en posición natural
Corría el minuto 13 del partido cuando Baena, que estaba habilitado, la pegó y el balón impactó en el brazo del central belga
Sigue en directo el España – Bélgica
Escándalo en Los Ángeles. Ni Michael Oliver ni Jarred Gillett, que estaba en el VAR, quisieron señalar una mano clarísima de Nathan Ngoy en el área de Bélgica. En un disparo de Álex Baena, el balón golpeó en el brazo del central belga, pero el colegiado consideró que no era punible, puesto que estaba en una posición que se puede considerar natural. Había dudas sobre la posición del futbolista del Atlético de Madrid, pero no estaba en fuera de juego, puesto que De Cuyper habilitaba a Baena.
La acción no fue señalada porque el árbitro consideró que el brazo estaba en una posición natural, puesto que estaba abajo y Ngoy no hizo en ningún momento el gesto de buscar el balón. Eso sí, podía tener los brazo atrás, recogidos, algo que no hizo. De ahí que la Selección pidiera el penalti.
La mano dentro del área por la que Baena reclamó penalti 🤔#DAZNMundial pic.twitter.com/dpV6V4SLAD
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