El VAR no revisa un penalti por mano clarísima de Ngoy en un disparo de Baena

Escándalo en Los Ángeles. Ni Michael Oliver ni Jarred Gillett, que estaba en el VAR, quisieron señalar una mano clarísima de Nathan Ngoy en el área de Bélgica. En un disparo de Álex Baena, el balón golpeó en el brazo del central belga, pero el colegiado consideró que no era punible, puesto que estaba en una posición que se puede considerar natural. Había dudas sobre la posición del futbolista del Atlético de Madrid, pero no estaba en fuera de juego, puesto que De Cuyper habilitaba a Baena.

La acción no fue señalada porque el árbitro consideró que el brazo estaba en una posición natural, puesto que estaba abajo y Ngoy no hizo en ningún momento el gesto de buscar el balón. Eso sí, podía tener los brazo atrás, recogidos, algo que no hizo. De ahí que la Selección pidiera el penalti.