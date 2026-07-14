El souvenir que Haaland se ha llevado del Mundial y que ha puesto de uñas a los ecologistas

Erling Haaland ha sido el gran protagonista en la llegada de Noruega a Oslo tras firmar un Mundial histórico. El delantero del Manchester City atrajo todas las miradas al bajar del avión. Pero en esta ocasión no fue por los goles que ha marcado en la Copa del Mundo, sino por el souvenir que se ha traído de Estados Unidos. La estrella vikinga bajó del avión con un mapache disecado bajo el brazo valorado en 750 dólares.

Después de perder contra Inglaterra en unos históricos cuartos de final, los héroes de Noruega volvieron a casa. Haaland bajó del avión ataviado con un bolso colgado del brazo derecho y un mapache disecado sujetando una botella de whisky en el brazo izquierdo. La imagen ha causado un gran furor en las redes sociales, ya que no es nada habitual ver a un jugador con un mapache disecado.

El whisky-mapache es un souvenir de lujo muy típico de Texas, valorado en 750 dólares. Haaland la compró en la tienda Wild Bill’s Western de Dallas, donde Noruega se enfrentó a Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial. El animal está montado sobre una tabla de madera mientras abraza y apoya su cabeza en la botella de whisky.

Axel Torres es incapaz de descifrar a Erling Haaland 🤣🤣🤣#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c4sN8lFOPZ — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2026

Poco después, Haaland compartió la fotografía en sus redes sociales: «Me siguió hasta casa», puso en X; mientras que en sus stories de Instagram la colgó pidiendo ayuda a sus seguidores para ponerle un nombre: «Ayudadme a ponerle nombre a mi nuevo colega». Los nombres que proponía el noruego para su whisky-mapache eran «cowboy», «ranger», «TEX» o «R.O.W. (Raccoon on Wheels –Mapache sobre ruedas–».