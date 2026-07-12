Enfado del padre de Haaland con Turpin tras el Noruega-Inglaterra: «Bien hecho Bellingham y el árbitro»

Alfie Haaland, padre del goleador de Noruega, Erling Haaland, terminó enfadado con el árbitro Clément Turpin, al que ‘nombró’ MVP junto a Jude Bellingham. El noruego no pasó por alto la gran polémica del partido de cuartos de final del Mundial 2026. Al parecer, antes del primer gol de Inglaterra, que empató en el descuento de la primera parte, el balón tocó en la cámara aérea.

Luego Bellingham hizo un golazo, pero ni Turpin ni el VAR repararon en ese momento en ese posible toque que debería haber anulado la jugada. En respuesta a una publicación del periodista Fabrizio Romano en la que alababa al jugador del Real Madrid, Alfie Haaland dijo lo siguiente: «Bien hecho Bellingham y el árbitro».

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

Noruega, revelación del Mundial, peleó hasta la prórroga, pero la selección de Haaland terminó cayendo con honores ante Inglaterra, subcampeona de Europa. La FIFA explicó por qué no se anuló el primer gol de Bellingham: «Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón».

Otra de las polémicas fue el gol anulado a Heggem en el 57′, quizá la que más enfureciese a Alfie Haaland. El causante fue su hijo Erling por una falta sobre Anderson antes de que sacasen el córner. Turpin señaló al goleador y decretó que Noruega volviese a sacar desde la esquina. El tanto significaba el 2-1 de los vikingos.