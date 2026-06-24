Un jugador de Inglaterra niega el saludo a Thomas Partey por estar acusado de violación y agresión sexual

El Inglaterra-Ghana dejó una de las imágenes más polémicas de un Mundial antes de empezar el partido. A pesar de que todos los focos estuvieron en un partido muy igualado que terminó en empate, muchas miradas estaban puestas en Thomas Partey. El futbolista del Villarreal, acusado de siete cargos de violación y otro de abuso sexual, recibió una sonora pitada en Boston de los aficionados ingleses y uno de los jugadores ingleses le negó el saludo al ghanés.

Partey no pudo jugar el primer partido del Mundial ante Panamá después de que Canadá le rechazase el visado para entrar en el país por estar en medio de dicho proceso judicial. Sí pudo estar en Estados Unidos para enfrentarse a Inglaterra y eso generó mucha controversia. La Federación Inglesa decidió no dar ninguna orden de no dar la mano al ghanés, pero solo hubo uno que decidió tomar la decisión de estrecharle la mano: Djed Spence, lateral del Tottenham. En cambio, jugadores como Harry Kane y el resto de la plantilla sí eligieron hacerlo como un clásico gesto de deportividad.

A pesar de que Parey sigue negando las acusaciones. La Fiscalía aún no ha dictado ninguna sentencia contra el jugador. El país canadiense fue tajante, prohibiéndole su entrada por mucho que lo hiciera por razones laborales: «FIFA confirma que el futbolista Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país», explicaron en un comunicado.

Una decisión que Partey aceptó con resignación: «Fuera del fútbol suceden cosas que no puedes controlar, pero ahora me siento bien y estoy listo para ​jugar». Ghana es segundo de grupo y jugará su tercer partido en Philadelphia ante Croacia, partido en el que también estará Thomas para jugar y ayudar a la selección africana.