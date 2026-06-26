Japón y Suecia firman una paz que clasifica a ambos

Japón y Suecia firmaron la paz con un empate que clasificó a ambas selecciones para los dieciseisavos de final. El combinado europeo mostró una imagen muy pobre, pero un golazo de Elanga rescató un punto que los clasifica como uno de los mejores terceros con 4 puntos. El gol de Maeda mantiene a Japón segunda, en una posición envenenada, ya que tendrán que medirse a Brasil en la siguiente ronda.

El biscotto se olía y el biscotto se lo comieron Japón y Suecia en Dallas. El empate metía a las dos selecciones en dieciseisavos y eso fue lo que pasó. Esa segunda plaza envenenada para verse las caras con Vinicius es para Japón. A los suecos este punto de oro les sirve para seguir vivos en este Mundial.

Partido a vida o muerte por ser segundo de grupo el que jugaron en Dallas Japón y Suecia. El que ganase, pasaba como segundo. Pero tenía trampa, y es que el empate realmente clasificaba a ambos y dejaba al segundo condenado a medirse a Brasil en dieciseisavos. Tremendo dilema.

Con Endo y Kubo lesionados, dos bajas importantes en el cuadro nipón, los Kamada, Ueda, Maeda o Doan lideraron a Japón en busca de la victoria. Potter en la alineación sueca hizo una pequeña revolución que empezó en la portería. Tras la goleada recibida ante Holanda, se cargó a su portero. Mandó al banquillo a Nordfeldt y le dio la titularidad a Widell. También metió a Lindelof en el medio y arriba jugó Elanga para aportarle velocidad en banda.

Una primera mitad soporífera

Los primeros minutos de partido en Dallas fueron de mucha igualdad. Suecia estaba algo más intensa y buscaba tener el dominio de la pelota, pero los japoneses estaban realmente bien colocados. Las prisas eran para los suecos y las fuerzas estaban a la par.

Cabeceó Maeda en el 21 un remate que estuvo a punto de dejar sin palabras a Suecia. La velocidad por banda de Japón comenzaba a hacer daño a la defensa sueca. Mientras, los de Potter, sin ideas. Y sin palabras cuando en la recta final del primer tiempo se lesionó Hien. No tenía nada de buena pinta. Se marchó sin poder apoyar la pierna. Salió en su lugar Lucas Bergvall y Lindelof volvió a su posición de central.

Primera parte de contratiempos. Mientras Hien intentaba llegar a vestuarios con muchas dificultades, Japón realizó también su primer cambio. Parecía que era táctico. Entró Taniguchi por Itakura.

No le salió nada durante la primera mitad a una Suecia inoperante. Apenas generó ocasiones de peligro. Japón atacaba con algo más de alegría, pero sin acierto. La tuvieron los japoneses justo antes del descanso. La mejor ocasión del partido. Pero Widell sacó una parada prodigiosa. Daba la sensación de que, como el empate les valía a las dos… nadie iba a hacer un esfuerzo de más.

Japón da un paso adelante

Empezó la segunda mitad más metida en el partido Japón con un remate lejano de Tanaka que se fue alto por poco. Era la hora de la verdad. Si alguno de los dos quería ganar el partido, era el momento de demostrarlo.

El paso adelante lo dio Japón, que en el minuto 52 tuvo el primero. Ueda se encontró a un gran Widell bajo palos. El cuadro asiático estaba apretando e iba decidido, ahora sí, a por la victoria. Fue en el 55, muy poco después, cuando Maeda hizo el primero de la noche. Recibió un gran pase filtrado de Doan, tras una combinación maravillosa, y no falló en el mano a mano. Japón había dado un paso adelante y estaba mereciendo esta victoria ante una pobrísima Suecia, que se estaba jugando una clasificación que dejaba en duda.

Elanga despierta a Suecia con un golazo

Pero el fútbol casi siempre es imprevisible. Japón tenía dominado el partido y Suecia estaba dormida, hasta que Elanga decidió despertar a su selección en el minuto 62 con un golazo tremendo. Recibió en el pico del área un pase de Gyokeres y la puso en el palo largo. Un tanto bestial para poner el empate que volvía a clasificar a ambos, pero que mantenía a Japón como segunda.

Se vino arriba Suecia tras el empate y se lanzó a por el segundo. Sacó Suzuki en el 64 una gran parada tras un latigazo muy peligroso de Isak desde lejos. El partido se animó por completo en una segunda mitad mucho más viva.

Dos cambios hizo Japón en el 66 para meterle frescura al equipo. Ogawa e Ito para dentro por Ueda y Doan. El partido volvió a coger el color de la primera mitad y nadie arriesgaba. Salió Nagatomo a sus 39 años para hacer historia en este Mundial. Y poco más de ambos equipos en el tramo final.

Apretó Suecia a la desesperada y Elanga tuvo el gol de la victoria. Rozó ser el gran héroe de la noche. Internó en el área en el 92 y su remate lo sacó Suzuki. Rozando la gloria. Un minuto después, el portero japonés volvió a ser protagonista con otra gran parada. Perdonó Suecia ante un cuadro asiático que había renunciado al balón.