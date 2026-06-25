Una leyenda del fútbol inglés habla claro sobre Vinicius: «¡Tendría que haber ganado el Balón de Oro!»

Vinicius Junior es uno de los grandes nombres del inicio del Mundial. El futbolista del Real Madrid ha brillado con la selección brasileña en la fase de grupos, en la que ha marcado en los tres partidos para liderar a la Canarinha hacia el primer puesto del Grupo C. En una versión más enfocada al último toque, que recuerda a su temporada 2023/24 en el Real Madrid, el carioca vuelve a sonreír. A Vinicius le han llovido los halagos por su actuación en el Mundial, entre ellos los Rio Ferdinand. El ex futbolista inglés ha recordado que el ‘7’ «tendría que haber ganado el Balón de Oro» en el año 2024.

Rio Ferdinand nunca ha ocultado su simpatía por el Real Madrid, equipo hacia el que ha mostrado admiración en sus apariciones en la televisión inglesa y al que se ha rendido tras sus recordadas remontadas en la Champions. También ha salido en defensa de Vinicius Junior en varias ocasiones, la más reciente con un alegato a favor del brasileño tras el incidente con Prestianni.

La gran actuación del delantero merengue ante Escocia, ante la que anotó dos goles aunque el VAR y el árbitro le privaran de un hat-trick por una falta muy cuestionada, no ha pasado inadvertida para el ex defensa central del Manchester United y la selección inglesa.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Ferdinand se ha rendido a Vinicius. «Aquí le tienes, ha llegado al Mundial. Ha sido difícil para él desde que no se llevó el Balón de Oro que tendría que haber ganado».

El británico ha destacado la importancia de la mentalidad en el futbolista y de cómo estas decisiones pueden mermar su rendimiento: «La gente no es consciente de cuanto le puede afectar a un jugador cuando sientes que mereces algo y no ocurre. Eso creo que le ha pasado a Vinicius. Nunca se ha mostrado mucha simpatía con los mejores jugadores, o con los futbolistas en general».

Vinicius encuentra el gol con Ancelotti

Después de recordar la injusticia que supuso que el de São Gonçalo no ganara el premio individual más prestigioso del fútbol, Ferdinand ha vuelto a la actualidad para destacar el papel de Vinicius en lo que llevamos de Mundial. «En estos tres primeros partidos, Vinicius ha dado un paso adelante. Cuatro goles y una asistencia. A un gol de Messi. Si Brasil llega lejos en este Mundial , él va a ser tremendamente importante. Si no juega bien, Brasil no puede ganar. Así de clave es para la selección brasileña», ha remarcado el ex futbolista sobre lo crucial que es Vini para el éxito de la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

Con el técnico italiano se vio al mejor Vinicius en el Real Madrid, especialmente durante la temporada 2023/24. El carioca se fue alejando de la banda izquierda para ocupar zonas interiores del ataque tras la salida de Karim Benzema. En Brasil ha vuelto a ocupar un rol similar desde la llegada de Ancelotti, recuperando la confianza tras dos temporadas complicadas en el Real Madrid.

Ferdinand advierte del peligro que supone un Vinicius Junior encachado para el resto de selecciones. «Tiene gol, es una amenaza. Está empezando a parecerse a su versión del Real Madrid de hace uno o dos años… y eso es muy peligroso para el resto», ha zanjado el inglés.