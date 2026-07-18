Helicópteros, abucheos y famosos: la extraña previa de la final del Mundial ideada por la FIFA

Hay escenarios que pertenecen al fútbol y otros que simplemente sirven al negocio. La víspera de una final de un Mundial debería celebrarse en el estadio que acogerá el partido, el lugar donde horas después se decidirá el campeón. Sin embargo, la FIFA de Gianni Infantino volvió a elegir el escaparate antes que la tradición.

España y Argentina fueron trasladadas en helicóptero desde Nueva Jersey hasta Manhattan para comparecer en el Javits Center, en pleno Fanatics Fest NYC, una gigantesca feria de coleccionismo, merchandising, celebridades y entretenimiento. No fue en el MetLife Stadium, escenario de la final, como tampoco se respetó el entorno futbolístico que una cita de esta magnitud merece. Todo estaba diseñado para generar imágenes, contenido y negocio alrededor del partido, aunque el fútbol quedara relegado a un rincón más del espectáculo.

La comparecencia de Luis de la Fuente y Rodri terminó de evidenciar lo extraño del montaje. Cuando el seleccionador y el capitán de España subieron al escenario principal, un sector del público, mayoritariamente argentino, comenzó a silbar y abuchear con fuerza. De la Fuente tomó la palabra para pedir respeto y rebajar un clima impropio de un acto oficial de la FIFA. Su intervención no buscó alimentar la polémica ni enfrentarse con los aficionados, sino proteger a Rodri y recordar que los protagonistas habían acudido allí para cumplir con sus obligaciones antes del partido más importante del torneo. A ello se sumaron algunos problemas técnicos de sonido que hicieron todavía más incómoda una puesta en escena que parecía pensada para todo menos para facilitar una rueda de prensa seria.

Conviene, eso sí, no convertir el episodio en algo más grande de lo que fue. De la Fuente abandonó el recinto entre risas y posteriormente compartió un momento distendido con Lionel Scaloni. No hubo enfado duradero, enfrentamiento ni tensión entre las dos selecciones. Precisamente por eso, poner todo el foco en los silbidos sería caer en la misma trampa de una organización empeñada en transformar cualquier gesto en contenido.

El problema de fondo no fue el abucheo aislado, sino que la FIFA llevara la previa de una final del Mundial a una feria comercial, mezclada con actos promocionales, estrellas de otros deportes como Djokovic o Tom Brady y compromisos ajenos al partido. Se llenó por unos aficionados que pagaron 80 dólares para escuchar a Messi hablar acoplado. Tremendo. España y Argentina no necesitaban helicópteros, escenarios multitudinarios ni una convención de cromos para engrandecer la final. El fútbol ya era suficiente. Finalmente, la FIFA hizo negocio y ambas selecciones se fueron con la misma sensación: «¿Qué sentido ha tenido esto?». Negocio, la respuesta.