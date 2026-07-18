El único miedo de De la Fuente antes de la final: «Volver en helicóptero me pone más nervioso que Argentina»

La selección española vivió una llegada muy especial a la comparecencia oficial previa a la final del Mundial. La expedición española, donde iban Luis de la Fuente y Rodrigo, se desplazó desde su cuartel general en el MC Hotel de Montclair (Nueva Jersey) hasta el Javits Center de Nueva York en helicóptero, una imagen reservada para las grandes ocasiones y que reflejó la magnitud del partido que disputará este domingo frente a Argentina en el MetLife Stadium. Tras un breve traslado por carretera hasta la zona de despegue, el vuelo sobre el río Hudson apenas duró entre cinco y diez minutos antes de aterrizar en el helipuerto de West 30th Street, situado a escasos minutos del centro de convenciones donde se celebraron las ruedas de prensa oficiales de la FIFA.

Aunque el trayecto aéreo es muy corto, toda la operación logística ronda los 40 o 50 minutos entre el desplazamiento inicial desde el hotel, el embarque, el vuelo y la llegada al Javits Center. Una fórmula mucho más exclusiva que el tradicional recorrido por carretera, que puede prolongarse entre media hora y tres cuartos de hora dependiendo del intenso tráfico del túnel Lincoln. La FIFA volvió a apostar por este sistema para garantizar la puntualidad y la seguridad de las selecciones finalistas en uno de los días con mayor actividad del torneo.

Precisamente ese viaje fue protagonista durante la comparecencia de Luis de la Fuente. Preguntado por cómo afronta las horas previas al partido más importante de su carrera, el seleccionador respondió entre risas: «Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero y eso sí me pone realmente nervioso». Después recuperó el tono serio para dejar claro cómo vive la final. «Por lo demás estoy tranquilísimo. Es una suerte estar en esta situación. Hay que tener todos los sentidos puestos en la competición», afirmó el técnico, que afronta con serenidad el reto de intentar conducir a España hasta la segunda Copa del Mundo de su historia.